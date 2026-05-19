디저트·건강오일·전시체험… 고향사랑 기부자에 맞춘 울산 답례품 ‘눈길’

세줄 요약 울산시가 고향사랑기부제 답례품을 디저트류와 공예품, 문화관광 상품 등 9개 품목 추가로 확대해 기부자 선택 폭을 넓혔다. 지역색을 살린 디저트와 건강 오일, 정크아트 전시·체험 상품도 포함돼 6월부터 제공된다. 시는 지정기부 사업도 함께 추진해 기부금의 지역 환원을 강화하고 있다. 답례품 9개 품목 추가, 선택 폭 확대

디저트·건강오일·정크아트 체험 포함

6월부터 고향사랑이(e)음서 제공

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울산시가 고향사랑기부제 기부자들의 선택 폭을 넓히고 지역 경제를 활성화하기 위해 답례품을 확대한다.시는 고향사랑기부제 답례품으로 디저트류와 공예품 등 총 9개 품목을 추가했다고 19일 밝혔다. 이번에 새로 지정된 답례품은 가공품 7개, 공예품 1개, 문화관광 상품 1개 품목이다.이번 추가 선정에서는 울산만의 고유한 매력을 담은 상품들이 눈길을 끈다. 지역색을 살린 독창적인 디저트와 건강 오일 등 다채로운 가공식품은 물론 울산에서만 경험할 수 있는 특별한 폐품활용미술(정크아트) 전시·체험 상품까지 포함돼 기부자들에게 색다른 즐거움을 선사한다.이번에 추가된 9개 품목은 오는 6월부터 ‘고향사랑이(e)음’ 시스템을 통해 기부자들에게 본격적으로 제공된다.고향사랑기부제는 개인이 자신의 주소지 외의 지자체에 연간 2000만원까지 기부할 수 있는 제도다. 기부자에게는 10만원 이하 전액, 10만원~20만원 44%, 20만원 초과 16.5%의 세액공제 혜택과 함께 기부 금액의 30% 이내에 해당하는 답례품을 제공해 큰 호응을 얻고 있다.시는 기부금을 활용한 지역 맞춤형 기금 사업도 활발히 추진 중이다. 현재 ‘2028 울산국제정원박람회’와 연계한 지정 기부 사업인 ‘내 나무로 만드는 울산의 정원’과 공공녹지를 넓히는 ‘돋질산 녹색방패 사업’의 기금을 모금하고 있다. 이와 함께 청년들의 안정적인 주거 환경을 지원하기 위한 ‘울산 청년 웰스테이’ 사업도 추진하며 기부금의 가치를 지역 사회에 환원하고 있다.