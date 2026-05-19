울산교육청, 뮤지컬로 풀어내는 청소년 마약류 예방교육 진행

세줄 요약 울산시교육청이 한국마약퇴치운동본부 울산지부와 함께 초·중·고 15곳에서 뮤지컬형 마약류 예방 교육극을 운영한다. ADHD 치료제 오남용, 나비약 부작용, 고카페인 음료 과다 섭취, 합성 니코틴 전자담배 위험을 사례로 보여주며 학생들의 경각심을 높인다. 울산교육청, 뮤지컬형 마약류 예방교육 추진

초·중·고 15곳 대상 찾아가는 교육극 운영

ADHD약·나비약·전자담배 위험 사례 조명

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울산시교육청이 ‘공부 잘하는 약’이나 체중 조절용 ‘나비약’ 등으로 잘못 알려진 마약류 및 유해 약물로부터 청소년들을 지키기 위한 예방 교육에 나선다.시교육청은 12월 초까지 한국마약퇴치운동본부 울산지부와 협력해 지역 내 초·중·고교 15곳을 대상으로 ‘학교로 찾아가는 마약류 예방 교육극’을 운영한다고 19일 밝혔다.최근 사회적 문제로 떠오른 청소년 약물 오남용을 막고, 학생들에게 올바른 의약품 가치관을 심어주겠다는 취지다.이번 교육은 기존의 주입식 강의에서 벗어나 학생들의 흥미를 유발하고 몰입도를 높일 수 있도록 연령대별 맞춤형 뮤지컬 형식으로 진행된다.극의 주요 내용은 청소년들이 일상에서 쉽게 유혹에 빠질 수 있는 실제 사례들로 구성됐다. ADHD 치료제 오남용의 위험성을 비롯해 무분별한 다이어트 약(나비약) 복용의 부작용, 고카페인 음료 과다 섭취의 유해성, 합성 니코틴 신종 전자담배의 위험성 등을 집중적으로 조명하며 학생들 스스로 경각심을 갖도록 돕는다.시교육청 관계자는 “학생들의 눈높이에 맞춘 뮤지컬 교육을 통해 예방 효과를 극대화하고자 했다”며 “앞으로도 전문기관과의 협력을 강화해 학생들이 유해 약물의 위험으로부터 자신을 지킬 수 있도록 예방 교육을 지속적으로 확대하겠다”고 밝혔다.