[서울데이터랩]코스피 시총 상위주 장중 약세…한화에어로스페이스만 상승

세줄 요약 19일 오후 코스피 시총 상위주가 전반적으로 약세였다. 반도체와 자동차, 2차전지, 조선·지주사까지 대부분 하락했고 현대모비스와 현대차 낙폭이 컸다. 한화에어로스페이스만 4%대 상승하며 방산주 강세를 이끌었다. 시총 상위주 전반 약세, 차익실현 매물 출회

반도체·자동차·2차전지·조선주 동반 하락

한화에어로스페이스만 방산 강세로 상승

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

19일 오후 12시 20분 현재 코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 약세를 보이고 있다. 반도체 대형주와 자동차, 2차전지, 조선·기계주까지 대부분 하락세를 나타내는 가운데 방산주인 한화에어로스페이스(012450)만 두드러진 강세를 기록 중이다.시가총액 1위 삼성전자(005930)는 27만 4000원으로 전일보다 7000원(2.49%) 내렸고, SK하이닉스(000660)는 178만 6000원으로 5만 4000원(2.93%) 하락했다. 삼성전자우(005935)도 17만 8500원으로 3.57% 밀리며 반도체 대형주 전반에 매도세가 이어졌다.자동차주는 낙폭이 특히 컸다. 현대차(005380)는 60만 7000원으로 8.45% 급락했고, 현대모비스(012330)는 51만 8000원으로 9.28% 떨어져 시총 상위 종목 가운데 가장 큰 낙폭을 나타냈다. 기아(000270)도 15만 3700원으로 5.42% 하락하며 동반 약세를 보였다.2차전지와 전기전자 업종도 부진했다. LG에너지솔루션(373220)은 39만 6250원으로 2.88% 내렸고, 삼성SDI(006400)는 58만 4000원으로 4.73% 하락했다. 삼성전기(009150)도 98만 5000원으로 4.46% 밀렸다.조선·산업재와 지주사 종목들도 약세 흐름에 동참했다. HD현대중공업(329180)은 59만 3000원으로 3.58% 내렸고, HD현대일렉트릭(267260)은 109만 2000원으로 4.80% 하락했다. 두산에너빌리티(034020)는 10만 5600원으로 5.80% 떨어졌으며, SK스퀘어(402340)는 103만 3000원으로 5.49%, 삼성물산(028260)은 37만 1000원으로 7.13% 각각 밀렸다.바이오와 금융주는 상대적으로 낙폭이 제한됐다. 삼성바이오로직스(207940)는 134만 5000원으로 2.96% 하락했고, 셀트리온(068270)은 18만 2600원으로 0.33% 내렸다. 삼성생명(032830)은 0.48%, KB금융(105560)은 0.52%, 신한지주(055550)는 0.32% 각각 약세를 나타냈다.이날 시총 상위 종목 중 상승 종목은 한화에어로스페이스가 유일했다. 한화에어로스페이스는 128만 1000원으로 4.40% 오르며 방산주 강세를 이어갔다. 거래량은 삼성전자 1629만 5197주, 두산에너빌리티 243만 5595주, SK하이닉스 242만 214주 등으로 상위 대형주 중심의 거래가 활발했다. 전반적으로 시총 상위주에 차익실현 매물이 출회되면서 지수 상단을 제약하는 흐름이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]