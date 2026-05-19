[서울데이터랩]암호화폐 시가총액 2조6406억 달러, 비트코인 76571달러·이더리움 2120달러

세줄 요약 코인게코 기준 암호화폐 시총은 2조6406억달러, 거래량은 985억달러였다. 비트코인은 7만6571달러로 0.28% 내렸고 이더리움은 2120달러로 0.29% 올랐다. 공포탐욕지수는 39로 공포 구간이었다. 암호화폐 시총 2조6406억달러, 거래량 985억달러 집계

비트코인 7만6571달러 하락, 이더리움 2120달러 상승

공포탐욕지수 39, 시장 전반 신중한 분위기

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글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인게코(CoinGecko)에 따르면 19일 오후 12시 01분 기준, 암호화폐 전체 시가총액은 2조 6406억 달러, 24시간 전체 거래량은 985억 달러로 집계됐다. 비트코인 도미넌스는 58.10%, 이더리움 도미넌스는 9.70%였다.비트코인은 7만 6571달러(1억 1514만 원)에 거래돼 24시간 전보다 0.28% 내렸고, 시가총액은 1조 5338억 달러로 집계됐다. 이더리움은 2120달러(318만 9526원)로 0.29% 올랐으며 시가총액은 2559억 달러였다. 리플은 1.38달러(2073원)로 24시간 전보다 0.89% 하락했고, 시가총액은 852억 달러로 나타났다.시가총액 상위 종목 가운데 테더는 1달러(1502원)로 24시간 전보다 0.024% 내렸고, 비앤비는 641달러(96만 4774원)로 0.41% 하락했다. 유에스디코인은 1달러(1503원)로 0.007% 올랐고, 솔라나는 84.79달러(12만 7506원)로 0.018% 상승했다. 트론은 0.36달러(536원)로 0.31% 올랐고, 도지코인은 0.10달러(156원)로 2.22% 내렸다. 하이퍼리퀴드는 47.46달러(7만 1364원)로 4.36% 상승했고, 지캐시는 564달러(84만 8471원)로 7.31% 올랐다.한편 미국 증시는 직전 거래일 혼조로 마감했다. 직전 거래일 마감 기준으로 나스닥 종합지수는 0.51% 하락했고, S＆P 500 지수는 0.07% 내렸으며, 다우존스 지수는 0.32% 상승했다.투자심리를 보여주는 코인마켓캡 공포탐욕지수는 39로, 공포 구간으로 분류됐다. 이는 시장 전반에 신중한 투자심리가 우세한 상태로 볼 수 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]