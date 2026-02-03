4시간 불길과 사투…SPC삼립 시화공장 초진 후 비상발령 해제

이미지 확대 3일 경기 시흥시 정왕동 SPC삼립 시화공장에서 발생한 화재로 연기가 치솟고 있다. 연합뉴스(독자 제공) 닫기 이미지 확대 보기 3일 경기 시흥시 정왕동 SPC삼립 시화공장에서 발생한 화재로 연기가 치솟고 있다. 연합뉴스(독자 제공)

SPC 삼립 시화공장에서 발생한 화재가 약 4시간 만에 초진됐다.소방당국은 3일 오후 3시쯤 경기 시흥시 정왕동 공장 화재 현장에 출동해 집중 진화 작업을 벌여 오후 6시 55분쯤 큰 불길을 잡는 데 성공했으며, 이에 따라 발령했던 대응 1단계를 해제했다고 밝혔다.이번 진화 작업에는 소방차 67대와 소방관 140명이 투입됐다.화재가 발생한 건물은 4층 규모다. 당시 1~2층 50명, 3층 12명 등 총 62명이 근무 중이었다.이들은 전원 자력으로 대피했다. 다만 40대 여성과 20·50대 남성 등 3명이 연기를 마셔 인근 병원으로 옮겨졌다.불은 3층 식빵 생산 라인에서 시작된 것으로 파악됐다.이 공장에는 스프링클러가 갖춰지지 않았고 옥내 소화전만 설치됐던 것으로 알려졌다.