4시간 불길과 사투…SPC삼립 시화공장 초진 후 비상발령 해제

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
3일 경기 시흥시 정왕동 SPC삼립 시화공장에서 발생한 화재로 연기가 치솟고 있다. 연합뉴스(독자 제공)
SPC 삼립 시화공장에서 발생한 화재가 약 4시간 만에 초진됐다.
소방당국은 3일 오후 3시쯤 경기 시흥시 정왕동 공장 화재 현장에 출동해 집중 진화 작업을 벌여 오후 6시 55분쯤 큰 불길을 잡는 데 성공했으며, 이에 따라 발령했던 대응 1단계를 해제했다고 밝혔다.
이번 진화 작업에는 소방차 67대와 소방관 140명이 투입됐다.
화재가 발생한 건물은 4층 규모다. 당시 1~2층 50명, 3층 12명 등 총 62명이 근무 중이었다.
이들은 전원 자력으로 대피했다. 다만 40대 여성과 20·50대 남성 등 3명이 연기를 마셔 인근 병원으로 옮겨졌다.
불은 3층 식빵 생산 라인에서 시작된 것으로 파악됐다.
이 공장에는 스프링클러가 갖춰지지 않았고 옥내 소화전만 설치됐던 것으로 알려졌다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
화재가 시작된 장소는?