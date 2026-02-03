광주 구청장 1명·지방의원 14명, 민주당 ‘하위 20%’ 통보

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
광주 구청장 1명·지방의원 14명, 민주당 '하위 20%' 통보

홍행기 기자
홍행기 기자
입력 2026-02-03 16:42
수정 2026-02-03 16:42
대상자들 공천과정서 20%감산…선거구도 ‘흔들’

더불어민주당 로고
더불어민주당 로고


더불어민주당 광주시당 공직선거후보자추천관리위원회가 광주지역 구청장과 시의원·구의원 등 선출직 공직자에 대한 하위 20% 평가 결과를 당사자들에게 통보했다.

광주 기초단체의 경우 현직 구청장들이 대부분 재도전에 나설 예정이어서, 하위 20% 대상 구청장이 누구냐에 따라 해당 지역 선거 구도가 크게 흔들릴 것으로 보인다.

3일 민주당 광주시당에 따르면 전날 하위 20% 대상자에 대한 통보를 마치고, 선출직 평가위원회 평가 결과에 대한 이의 신청을 받고 있다.

하위 20% 평가에 이의가 있는 이는 통보 시점으로부터 48시간 이내에 첨부된 이의신청서를 작성해 시당 공직선거후보자추천관리위원회(공관위)에 제출해야 한다.

시당은 기초단체장 1명, 시의원 4명에 대해 하위 20%를 통보했다. 구의원의 경우 동구의원 1명, 서구·남구·광산구의원 각 2명, 북구의원 3명 등 총 10명이 하위 20% 통보를 받았다.

하위 평가를 받은 대상자는 공천 심사와 경선 득표에서 20% 감산을 적용받게 돼 상대적으로 불리한 위치에 처하게 된다.

한편, 민주당 전남도당 공관위는 다음 주 중 출범할 예정이며, 하위 20% 통보 시점은 공관위에서 추후 결정할 방침이다.

현역 평가 결과, 전남에서는 시장·군수 등 기초자치단체장 17명 중 3명, 광역의원(도의원)은 56명 중 11명, 기초의원은 22개 시·군 216명 중 최소 1명, 최대 3명이 포함된 것으로 알려졌다.

광주·전남을 통틀어 총 70명 안팎이 하위 20%로 분류된 것으로 추산된다.
광주 홍행기 기자
