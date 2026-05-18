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아산시, 풍기역지구 ‘임대주택용지’ 매각…예상가 467억여원

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-05-18 09:33
수정 2026-05-18 09:33
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세줄 요약
  • 풍기역지구 A1 블록 임대주택용지 매각
  • 부지 3만1896㎡, 860가구 조성 가능
  • 예정가 467억여원, 21일까지 입찰
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아산시청 전경. 서울신문DB
아산시청 전경. 서울신문DB


충남 아산시는 풍기역지구 도시개발사업 구역 내 임대주택용지로 지정된 A1 블록 체비지를 매각한다고 18일 밝혔다.

풍기역지구 도시개발사업은 계획적이고 체계적인 도시개발을 위한 공공 개발로 총 사업비는 2136억원이 투입된다. 계획 인구는 9404명(4273가구)이다.

이번 매각 대상지는 풍기역지구 내 임대주택용지 A1 블록으로, 부지면적은 3만 1896㎡이며 860가구가 계획됐다.

지구단위계획에 따라 건폐율 50% 이하, 용적률 245% 이하, 최고층수 30층 이하 범위에서 임대주택 건립이 가능하다.

매각 예정가격은 467억 2764만원이며, ‘온비드’를 이용한 전자입찰 방식으로 일반 공개경쟁입찰을 진행한다. 입찰 등록 기간은 21일까지다.



시 관계자는 “풍기역지구는 신설 예정인 풍기역과 아산~천안 간 고속도로 아산나들목(IC), 아산 고속·시외버스터미널 등과 인접해 우수한 교통 접근성을 갖춘 지역”이라고 말했다.
아산 이종익 기자
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