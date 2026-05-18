[속보] 이 대통령, 삼성 파업 앞두고 “노동권만큼 기업경영권 존중돼야”

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[속보] 이 대통령, 삼성 파업 앞두고 “노동권만큼 기업경영권 존중돼야”

신진호 기자
신진호 기자
입력 2026-05-18 09:33
수정 2026-05-18 09:38
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안전모 착용하는 이재명 대통령
안전모 착용하는 이재명 대통령 이재명 대통령이 13일 HD현대중공업 울산 조선소에서 LNG 화물선 시찰에 앞서 안전모를 착용하고 있다. 2026.5.13 연합뉴스


“노동권만큼 기업경영권 존중돼야”

“국민 기본권, 공공복리 위해 제한될 수 있어”

“과유불급…힘 세다고 더 갖지 않고 연대해야”

신진호 기자
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