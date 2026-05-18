정치 대통령 [속보] 이 대통령, 삼성 파업 앞두고 “노동권만큼 기업경영권 존중돼야” 신진호 기자 입력 2026-05-18 09:33 수정 2026-05-18 09:38 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/president/2026/05/18/20260518500026 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 안전모 착용하는 이재명 대통령 이재명 대통령이 13일 HD현대중공업 울산 조선소에서 LNG 화물선 시찰에 앞서 안전모를 착용하고 있다. 2026.5.13 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 안전모 착용하는 이재명 대통령 이재명 대통령이 13일 HD현대중공업 울산 조선소에서 LNG 화물선 시찰에 앞서 안전모를 착용하고 있다. 2026.5.13 연합뉴스 “노동권만큼 기업경영권 존중돼야”“국민 기본권, 공공복리 위해 제한될 수 있어”“과유불급…힘 세다고 더 갖지 않고 연대해야” 신진호 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지