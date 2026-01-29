강원도, 기업투자촉진지구 4곳 지정…“입주기업에 인센티브”

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
김정호 기자
입력 2026-01-29 10:26
수정 2026-01-29 10:26
강원도청 전경. 강원도 제공
강원도는 기업투자촉지구로 동해, 삼척, 홍천, 인제 등 4개 곳을 지정했다고 29일 밝혔다.

기업투자촉지구는 기업 유치 활성화와 투자 촉진을 위해 시군으로부터 신청받아 지정하는 산업단지와 투자유치 저조지역, 기회발전특구, 기업도시개발구역, 투자선도지구를 말한다.

이번에 지정된 곳은 동해 북평 제2일반산업단지 1공구, 삼척 투자유치 저조지역, 홍천 투자유치 저조지역, 인제 귀둔농공단지다. 기업투자촉진지구에 입주한 기업은 다음 달부터 2029년 1월까지 3년간 설비보조금을 추가로 지원받고, 또 배출부과금, 물류비, 전기요금 중 하나를 선택해 최대 4억원을 지원받는다.

김광래 강원도 경제부지사는 “투자 기업의 부담을 완화하고 기업 하기 좋은 환경을 조성하기 위해 기업투자촉진지구를 지정했다”며 “앞으로도 시군과 협력하며 적극적으로 투자 유치 활동을 벌이겠다”고 말했다.

춘천 김정호 기자
위로