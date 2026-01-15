관악구, 중소기업·소상공인에 ‘1.5% 저금리’ 융자…총 35억원 규모

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

관악구, 중소기업·소상공인에 ‘1.5% 저금리’ 융자…총 35억원 규모

김주연 기자
김주연 기자
입력 2026-01-15 16:08
수정 2026-01-15 16:08
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

2년 거치·3년 상환…중소기업 최대 1억원 지원

관악구청 전경
관악구청 전경 관악구청 전경


서울 관악구는 중소기업과 소상공인의 자금난을 해소하기 위해 오는 19일부터 총 35억원 규모의 ‘2026년 상반기 중소기업육성기금 융자지원’을 한다고 15일 밝혔다.

이번 융자 금리는 연 1.5%로 유지했다. 융자 한도는 중소기업 1억원, 소상공인 5000만원이다. 상환 조건은 2년 거치 3년 균등분할 상환 방식이다.

앞서 1993년 조성된 관악구 중소기업육성기금은 현재까지 총 880개 업체에 572억원을 지원했다.

지원 대상은 신청일 기준으로 관악구에 사업자 등록을 한 지 6개월이 지난 중소기업과 소상공인이다. 부동산이나 신용 담보 능력이 있어야 한다. 기존에 관악구 중소기업육성기금이나 다른 기금 대출을 받아 상환 중이면 제외된다. 금융, 부동산, 숙박, 유흥·사행업 등 일부 업종도 제한된다.

신청하려면 우리은행 관악구청지점에서 융자 상담과 담보 평가를 받은 뒤 융자신청서, 사업계획서, 사업자등록증 사본 등 구비서류를 제출하면 된다. 신용담보 융자 신청자의 경우 서울신용보증재단 관악종합지원센터에서 별도로 담보 평가 절차를 받을 수 있다.



박준희 구청장은 “이번 융자 지원이 자금 확보에 어려움을 겪는 중소기업과 소상공인들에게 실질적인 도움이 되길 바란다”면서 “앞으로도 지역 경제 활성화를 위한 다각적인 지원책 마련에 최선을 다하겠다”고 말했다.
김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
관악구 중소기업육성기금 융자지원 규모는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
쿠팡 가입유지 혹은 탈퇴할 것인가?
쿠팡이 개인정보 유출 의혹 이후 진정성 있는 사과보다는 사태 축소에 급급하다는 지적을 받고 있습니다. 지난 30~31일 국회 청문회에서 보여준 관계자들의 불성실한 태도 또한 도마 위에 올랐습니다. 하지만 쿠팡 측은 이러한 논란에도 '탈퇴 회원은 많지 않다'고 발표했습니다. 과연 여러분은 앞으로도 쿠팡 회원을 유지하실 생각입니까?
1. 유지할 계획이다.
2. 탈퇴를 고민 중이다.
3. 이미 탈퇴했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로