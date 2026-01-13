연립주택에 불지른 20대 남성…한밤 주민 20여명 대피소동

방금 들어온 뉴스

연립주택에 불지른 20대 남성…한밤 주민 20여명 대피소동

임형주 기자
입력 2026-01-13 09:35
수정 2026-01-13 10:01
‘신변 비관’ 자신의 방에 불 지른 20대 입건
목포시 상동 연립주택 주민 20명 대피 소동

목포경찰서 전경
목포경찰서 전경


자신이 살던 방에 20대 청년이 불을 질러 주민들이 대피하는 소동이 빚어졌다.

전남 목포경찰서는 자신의 방에 불을 지른 20대 남성 A씨를 현주건조물방화 혐의로 입건했다고 13일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 전날 오후 11시 43분쯤 목포시 상동 한 연립주택 자신의 방에서 불을 지른 혐의를 받는다. 불은 침구류 등 방안 가구로 옮겨 붙었고, A씨의 모친이 방 안에서 타는 냄새와 연기가 나는 것을 보고 소방당국에 신고했다.

출동한 소방당국이 20여 분 만에 불을 진화했지만 그 사이 A씨 모자는 연기를 흡입해 병원으로 이송됐다. 생명에는 지장이 없는 것으로 파악됐다.

불이 나자 같은 연립주택에 사는 주민 20여 명이 대피하는 소동이 빚어지기도 했다.



경찰은 A씨가 신변을 비관해 불을 냈을 가능성을 염두에 두고 건강이 회복되는 대로 정확한 경위를 조사할 예정이다.
임형주 기자
