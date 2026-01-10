사회 [포토] 강원경찰특공대 탐지견 투입 안전 점검 입력 2026-01-10 14:19 수정 2026-01-10 14:19 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/2026/01/10/20260110800002 URL 복사 댓글 0 강원경찰청 특공대원들이 10일 세계적인 겨울축제 중 하나인 ‘2026 얼음나라 화천 산천어 축제’ 행사장에서 탐지견을 투입해 안전 검측을 하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 강원경찰청이 화천 산천어 축제에서 실시한 주요 활동은? 안전 검측 교통 통제