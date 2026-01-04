인구 21%가 노인, 초고령사회 ‘심화 단계’ 진입

노인 인구 1년새 58만명 급증

2023년 이후 연 5%대 증가율

서울 고령인구 비중도 20% 넘어

총인구 5111만명, 6년 연속 감소

수도권·비수도권 격차 104만명, 역대 최대

이미지 확대 서울 종로구 탑골공원에서 노인들이 무료급식을 받기 위해 줄을 서 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 서울 종로구 탑골공원에서 노인들이 무료급식을 받기 위해 줄을 서 있다.

연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

고령화에 가속이 붙었다. 2024년 12월 처음 ‘초고령사회(노인 인구 20%)’에 진입한 우리나라는 불과 1년 만에 65세 이상 고령 인구 비중이 21%를 넘어서며 초고령사회 심화 단계에 들어섰다. 수도권과 비수도권 인구 격차도 2019년 수도권 인구가 비수도권을 추월한 이후 가장 크게 벌어졌다.4일 행정안전부의 ‘2025년 주민등록 인구통계 분석’에 따르면 지난해 65세 이상 고령 인구는 1084만 822명으로 전년보다 58만 4040명(5.69%) 증가했다. 전체 인구의 21.21%다. 전년 고령 인구가 1026만 명(20.03%)을 기록하며 초고령사회에 진입한 지 1년 만에 1.18%포인트 확대된 것이다.고령 인구는 2016년 700만 명에서 지난해 1084만 명으로 10년 만에 384만 명 증가했다. 같은 기간 전체 인구 대비 비중도 13.53%에서 21.21%로 7.68%포인트 급등했다. 특히 2023년 이후 연 5%대 증가율이 고착하며 매년 50만~60만 명씩 노인 인구가 늘고 있다.출생아 수는 지난해 25만 8242명으로 전년보다 1만 5908명(6.56%) 늘어 2년 연속 증가했지만, 고령화 속도를 따라잡기에는 역부족이라는 평가다. 인구 구조가 이미 ‘출산 반등’만으로 되돌리기 어려운 단계에 들어섰다는 진단이 나온다. 서울의 고령 인구 비중도 지난해 20.43%로 처음 20%를 넘어섰다.고령 인구 증가에 따라 건강보험 재정과 기초연금 수요도 빠르게 늘고 있다. 2024년 65세 이상 고령자의 건강보험 진료비는 50조 원을 넘어 전체의 44.9%를 차지했다. 건강보험 적용 인구의 18.9%에 불과한 고령자가 전체 진료비(116조 2375억 원)의 절반 가까이 사용한 셈이다.기초연금을 받는 고령자는 올해 779만명, 내년에는 800만명을 넘길 전망이다. 기초연금 예산은 올해 23조 1000억 원, 2050년에는 53조 원까지 늘어날 것으로 예상된다. 15~64세 생산가능인구 1인당 기초연금 부담액도 지난해 74만 원에서 2050년 188만 원으로 증가할 전망이다. 돌봄·의료·연금이라는 사회적 청구서가 본격적으로 도착하고 있다.반면 인구의 하단은 빠르게 얇아지고 있다. 아동(0~17세) 인구는 1년 새 3.36% 줄었고, 청년(19~34세)은 1.98% 감소했다. 돌봄과 의료 수요는 확대되고 있지만, 이를 떠받칠 생산가능인구와 가족 돌봄 기반은 동시에 약화하고 있다. 평균 세대원 수는 2.10명, 전체 세대의 42.27%는 1인 세대다.지난해 말 주민등록 인구는 5111만 7378명으로 전년(5121만 7221명)보다 10만명 가까이 줄어 6년 연속 감소했다. 수도권 인구는 소폭(3만 4121명) 늘었지만, 비수도권은 13만 명 이상 감소하며 수도권·비수도권 인구 격차는 104만 명으로 역대 최대를 기록했다.