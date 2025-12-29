울산 아파트 화재… 70대 주민 1명 사망

방금 들어온 뉴스

울산 아파트 화재… 70대 주민 1명 사망

박정훈 기자
박정훈 기자
입력 2025-12-29 09:45
수정 2025-12-29 09:45
이미지 확대
소방대원들이 지난 28일 밤 발생한 울산 남구 달동 화재 현장에서 내부 정리를 하고 있다. 울산소방본부 제공
소방대원들이 지난 28일 밤 발생한 울산 남구 달동 화재 현장에서 내부 정리를 하고 있다. 울산소방본부 제공


울산 남구 달동 아파트 7층에서 화재가 발생해 주민 1명이 숨졌다.

29일 울산소방본부에 따르면 지난 28일 오후 6시 56분쯤 남구 달동의 10층짜리 아파트 7층에서 화재가 발생해 29일 오전 1시 19분쯤 진화됐다.

이 화재로 70대 입주민 1명이 심정지 상태로 발견돼 병원에 옮겨졌지만 끝내 숨졌다. 사망자는 불이 난 세대 주민으로 알려졌다.

소방 당국은 인력 104명, 장비 34대를 동원해 6시간여 만에 큰 불길을 잡았다. 이 불로 아파트 주민 약 50명이 몸을 피했고, 불이 난 세대는 전소됐다.

불이 난 세대에는 폐기물이 가득 쌓여 소방관들의 진입을 어렵게 했다고 알려졌다. 소방 당국은 폐기물을 제거하면서 조금씩 진입하는 방식으로 진화 작업을 벌였다.



경찰과 소방 당국은 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.
울산 박정훈 기자
