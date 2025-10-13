‘코로나 백신 암 유발’ 논란에 질병청 “인과성 없다”

방금 들어온 뉴스

‘코로나 백신 암 유발’ 논란에 질병청 “인과성 없다”

이현정 기자
이현정 기자
입력 2025-10-13 16:20
수정 2025-10-13 16:20
1년 관찰만으로 인과성 단정 어려워
학계에서도 연구 한계 지적

코로나19 백신. 미국 오하이오주립대 의대 제공
코로나19 백신. 미국 오하이오주립대 의대 제공


‘코로나19 백신이 암 발생 위험을 높인다’는 국내 의료진의 연구 결과가 논란이 된 가운데, 질병관리청이 “인과성을 입증하기 어렵다”는 공식 입장을 내놨다.

질병청은 13일 정례 브리핑에서 “암 발병의 기전을 규명하는 데는 수년이 걸리며, 접종 후 1년간의 관찰만으로 백신이 암을 유발했다고 결론짓기는 어렵다”며 “해당 연구는 학계에서도 여러 한계를 지적받고 있다”고 밝혔다.

이어 “코로나19 백신 접종의 중증·사망 예방 효과는 이미 여러 해에 걸쳐 입증됐다”며 “지난 2024~2025년 절기 이상 반응 신고 건수는 10만 명당 5건 수준으로, 대부분 경미한 사례였다”고 덧붙였다. 질병청은 “여전히 고위험군에 대한 코로나19 백신 접종은 필요하다”고 강조했다.

앞서 천은미 이대목동병원 호흡기내과 교수 연구팀은 국제학술지 바이오마커 리서치에 ‘코로나19 백신 접종과 암의 1년 위험: 한국 대규모 인구 기반 코호트 연구’ 논문을 게재했다. 연구는 국민건강보험공단 자료를 바탕으로 2021~2023년 약 840만 명의 백신 접종 이력과 암 발생 데이터를 분석한 결과, 백신 접종자에게서 전립선암(69%)과 폐암(53%) 등 주요 암의 발생 위험이 높게 나타났다고 밝혔다.

그러나 학계에서는 “관찰 기간이 지나치게 짧고, 접종군과 비접종군의 특성이 달라 공정한 비교가 어렵다”는 비판이 제기됐다.

정재훈 고려대 예방의학과 교수는 소셜미디어(SNS)에 “암의 신규 발생을 비교하려면 연구 시작 시점에 양쪽 그룹 모두 암이 없어야 한다”며 “접종군은 과거 1년 내 암 병력이 있는 약 50만 명을 제외했지만, 비접종군은 동일한 기준으로 제외했다는 언급이 없다”고 지적했다. 그는 “이는 접종군은 암이 없는 상태로 시작했지만 비접종군에는 이미 암을 앓고 있거나 과거 병력이 있는 환자가 포함됐을 가능성을 의미한다”며 “출발선 자체가 달랐다”고 평가했다.

연구팀 역시 논문에서 “백신과 암 발병률 간 연관성을 제시했으나 인과 관계를 규명하기 위해서는 추가 연구가 필요하다”고 밝혔다.
이현정 기자

