119에 “인천 대인고에 폭발물 설치” 글 게시…경찰 수사

119 안전신고센터에 인천의 한 고등학교에 폭발물을 설치하겠다는 게시글이 올라와 경찰이 수사에 나섰다. 학교 측은 임시 휴교 조치를 내렸다.13일 경찰에 따르면 이날 오전 7시 49분쯤 119 안전신고센터에 인천 서구에 있는 대인고에 폭발물을 설치하겠다는 내용의 글이 게시됐다.신원을 알 수 없는 게시자는 “오전 11시 대인고를 찾아가 칼부림한 뒤 폭발물을 설치하겠다”고 썼다. 이 글은 119 안전신고센터 홈페이지 신고하기를 이용해 작성한 것으로 파악됐다.소방 당국으로부터 공동대응 요청을 받은 경찰이 현장에 출동했으나 특이 사항을 발견되지 않았다. 그러나 학교 측은 학생들의 안전을 우려해 이날 하루 임시 휴교하고 학생들을 즉시 귀가시켰다.경찰 관계자는 “현재까지 폭발물 발견 등 특이 사항을 없다”며 “그러나 만일의 사태에 대비해 현장을 관리하고 있다”고 말했다.