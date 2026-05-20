추미애, “한국 경제와 지역사회 안정 위해 삼성 노사의 빠른 대화 재개를 촉구합니다”

세줄 요약 추미애 더불어민주당 경기도지사 후보가 삼성전자 노사 협의가 최종 결렬된 데 깊은 우려를 표했다. 그는 반도체 산업의 중심인 경기도와 한국 경제의 안정을 위해 생산 차질과 신인도 하락을 막아야 한다며, 노사 모두가 마지막까지 대화와 합의에 나설 것을 요청했다. 삼성전자 노사 협의 최종 결렬에 우려 표명

경기도·한국 경제 안정 위해 대화 재개 촉구

생산 차질·신인도 하락 차단 필요 강조

이미지 확대 추미애 더불어민주당 경기도지사 후보. 추 후보 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 추미애 더불어민주당 경기도지사 후보. 추 후보 캠프 제공

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추미애 더불어민주당 경기도지사 후보가 대한민국 경제와 지역사회의 안정을 위해 삼성전자 노사의 조속한 대화 재개를 촉구했다.추 후보는 “오늘(20일 오전) 삼성전자의 노사 협의가 최종 결렬됐다는 소식에 깊은 우려를 표한다”며 이같이 밝혔다.그는 “대한민국 경제는 글로벌 공급망 재편과 첨단 기술 경쟁 심화로 그 어느 때보다 중대한 기로에 서 있다. 특히 삼성전자가 위치한 경기도는 대한민국 반도체 산업의 심장부이자 우리 경제의 버팀목이다”며 “이번 협상 결렬이 생산 차질이나 대외 신인도 하락으로 이어져 민생 경제와 지역사회에 불안을 유발해서는 안 될 것”이라고 강조했다.그러면서 “정부와 청와대 역시 이번 사태를 예의주시하며 노사 간의 자율적 대화를 통한 해결을 기대하고 있는 만큼, 경기도의 미래를 책임지려는 도지사 후보로서 저 또한 양측의 전향적인 태도 변화를 요청한다”며 “파국만은 막아야 한다. 절박한 책임감으로 노사 모두가 마지막 순간까지 합의에 이를 수 있도록 최선의 노력을 다해줄 것을 간곡히 당부드린다”고 호소했다.이어 “삼성전자 노사에 대한 국민적 기대와 정부의 지원에 부응하는 사회적 책임을 다하는 결정을 하길 바란다”며 “이제 갈등과 대립을 넘어 연대와 상생의 지혜를 발휘할 때”라고 전했다.마지막으로 “저 추미애는 어느 한 쪽의 일방적인 희생이 아닌 현장의 목소리를 경청하며 상생의 노사 문화가 정착될 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”며 “대한민국 첨단산업 생태계의 발전과 경기도의 경제 도약을 위해 노사가 조속히 테이블로 돌아와 대타협의 결단을 내려줄 것을 강력히 촉구한다”고 덧붙였다.