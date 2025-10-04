나주 비상활주로 ‘산포 클린데이’ 재탄생

기관·사회단체 동참…추석 앞두고 환경정화

이미지 확대 나주시 산포면은 추석 연휴를 앞두고 관내 기관·사회단체와 함께 비상활주로 주변 환경정비에 나섰다. 나주시 제공 닫기 이미지 확대 보기 나주시 산포면은 추석 연휴를 앞두고 관내 기관·사회단체와 함께 비상활주로 주변 환경정비에 나섰다. 나주시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남 나주시 산포면이 추석 명절을 앞두고 비상활주로 일대 환경정화에 나섰다.주민과 귀성객 모두가 쾌적하고 안전한 연휴를 보낼 수 있도록 마련된 이번 정화 활동에는 관내 기관·사회단체 관계자와 주민 등 50여 명이 참여해 의미를 더했다.최근 환경정비에는 이장협의회, 주민자치위원회, 지역사회보장협의체, 새마을부녀회, 산포파출소, 의용소방대, 자율방범대, 공무원 등이 함께했다. 이들은 비상활주로 주변의 방치 폐기물을 수거하고 도로변 청소와 상습 투기 구역 점검에 나서 주민들의 고질적 불편 민원을 해소했다.특히 이번 정비는 수년간 민원이 끊이지 않았던 비상활주로 구역을 중심으로 진행돼 지역민들의 체감도가 높았다. 김수경 나주 산포면장은 “추석맞이 환경정비를 시작으로 매월 1회 민관이 함께하는 ‘산포 클린데이’를 정례화하겠다”며 “무단투기 취약 지역에는 CCTV를 설치해 불법 행위를 근절하고, 쾌적한 생활환경을 조성하겠다”고 강조했다.