트럼프 “이란, ‘붕괴상태’에 처했다고 미국에 통보”

트럼프, 트루스 소셜에 메시지 남겨

구체적 상황·통보 주체 공개 안 해

세줄 요약 트럼프 대통령이 이란이 ‘붕괴 상태’에 처했다고 미국에 통보했다고 주장했다. 그는 이란이 지도부 문제를 해결하는 동안 미국이 호르무즈 해협을 빨리 열어주길 원한다고 밝혔다. 실제 통보 여부는 확인되지 않았다. 트럼프, 이란 붕괴 상태 통보 주장

호르무즈 해협 조기 개방 압박

이란 통보 사실·의미는 미확인

이미지 확대 만찬장 총격 직후, 백악관서 CCTV 보는 트럼프와 참모들. 2026. 4. 28. 댄 스캐비노 백악관 부비서실장 X 캡처 닫기 이미지 확대 보기 만찬장 총격 직후, 백악관서 CCTV 보는 트럼프와 참모들. 2026. 4. 28. 댄 스캐비노 백악관 부비서실장 X 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

도널드 트럼프 미국 대통령이 28일(현지시간) 자신의 트루스소셜을 통해 “이란이 방금 우리에게 그들이 ‘붕괴 상태’(State of Collapse)에 처해 있다고 알려왔다”고 밝혔다.트럼프 대통령은 “그들은 지도부 상황(나는 그들이 할 수 있을 것이라고 믿는다) 해결을 시도하면서 우리가 가능한 한 빨리 호르무즈 해협을 개방할 것을 원하고 있다”고 밝혔다.트럼프 대통령이 언급한 이란의 ‘붕괴 상태’가 구체적으로 어떤 상황인지, 이란이 미국에 공식적으로 통보했는지 여부는 확인되지 않고 있다.트럼프 대통령이 이달 중순부터 자신의 지시로 호르무즈 해협 안팎에서 이란으로 오가는 선박의 통항을 봉쇄한 데 따른 효과를 과시하려고 이런 메시지를 올린 게 아니냐는 관측이 나온다.내부 분열로 미국과의 종전 협상에서 진척을 보이지 않고 있는 이란 지도부에 미국이 제기한 비핵화 등 요구를 수용할 것을 압박하는 메시지로도 해석된다.그동안 트럼프 대통령은 대규모 군사작전을 통해 이란의 주요 군사시설을 모두 타격한 데다 대이란 해상 봉쇄로 최대한의 경제적 압박을 가하고 있다는 점을 부각하면서 이란과의 종전 협상에서 우위에 서 있음을 강조해왔다.