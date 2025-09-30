한국인 보더니 5명이 달려들어 납치…“이 나라 여행 자제하세요”

이미지 확대 캄보디아 여행. 픽사베이 닫기 이미지 확대 보기 캄보디아 여행. 픽사베이

이미지 확대 캄보디아 프놈펜에서 50대 한국인 남성을 납치한 중국인 4명과 캄보디아인 1명이 경찰에 붙잡혔다. 캄보디아경찰. 닫기 이미지 확대 보기 캄보디아 프놈펜에서 50대 한국인 남성을 납치한 중국인 4명과 캄보디아인 1명이 경찰에 붙잡혔다. 캄보디아경찰.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

캄보디아 프놈펜 도심 한복판에서 50대 한국인 남성이 납치·고문을 당하는 충격적인 사건이 발생했다. 현지 경찰은 중국인 4명과 캄보디아인 1명을 체포했다. 외교부는 프놈펜 여행경보를 2단계(여행자제)로 상향 조정한 상태다.지난 23일 크메르타임스 등 현지 매체에 따르면 사건은 21일 오후 8시 30분 프놈펜 벙깽꽁 지역의 한 카페에서 발생했다. 벙깽꽁은 ‘프놈펜의 강남’으로 불리는 최고 번화가로, 고급 호텔과 레스토랑, 쇼핑몰이 밀집된 곳이다.피해자 하모(51)씨는 카페를 나와 오후 9시50분쯤 자신의 흰색 도요타 프리우스로 돌아가던 중 검은색 차량을 타고 나타난 용의자들에게 강제로 끌려갔다. 이 모습을 목격한 카페 경비원이 즉시 경찰에 신고했다.프놈펜 경찰은 추온 나린 국가경찰 부청장 겸 프놈펜시 경찰청장의 지휘 아래 신속히 수사에 착수했다. CCTV 분석 결과, 용의자 중 한 명이 피해자의 차량을 가져가려는 정황을 포착하고 자오윈롱(중국·37)을 현장에서 체포했다.이어 경찰은 22일 오후 5시 프놈펜 차토목 지역의 한 호텔에서 나머지 용의자 4명을 검거했다. 체포된 인원은 쉬퉁후이(중국·39), 도융즈(중국·45), 정밍지에(중국·41), 푼 부티(캄보디아·35·운전기사) 등이다.수색 과정에서 K54 반자동 권총 1정, 탄창 2개, 실탄 9발, 쇠파이프 1개, 무전기 3대, 권총용 고무 홀스터 1개, 마약 알약 112정, 여권 2권, 마약 흡입기 일부가 발견됐다. 경찰은 무작위 범행보다는 사전에 치밀하게 계획된 범죄로 보고 있다.용의자 5명은 납치, 불법 무기 소지, 마약 소지 혐의로 벙깽꽁구 경찰서에 구금돼 있으며, 조사를 마치는 대로 법원에 송치될 예정이다.한국인을 대상으로 한 범죄가 이어지는 가운데 외교부는 지난 16일 캄보디아 여행경보 단계를 대폭 조정했다.프놈펜은 2단계(여행자제)로, 시하누크빌·캄폿 보코산 지역·바벳 시 등은 특별여행주의보로 상향됐다. 2단계 및 특별여행주의보 발령 지역을 제외한 나머지 지역에는 1단계(여행유의)가 발효 중이다.외교부는 “최근 캄보디아 스캠센터 내 우리 국민 취업사기·감금 피해가 지속 증가하고 있다”며 여행경보 상향 배경을 설명했다.외교부는 특별여행주의보가 발령된 지역을 방문할 예정인 국민에게 여행 취소·연기를 권고하고, 체류 중인 국민에게는 안전한 지역으로 이동할 것을 강력히 당부했다.