李대통령, 외교부에 ‘캄보디아 범죄서 국민보호’ 총력 대응 지시

방금 들어온 뉴스

李대통령, 외교부에 ‘캄보디아 범죄서 국민보호’ 총력 대응 지시

하승연 기자
입력 2025-10-11 22:22
수정 2025-10-11 22:57
이미지 확대
이재명 대통령, 강화평화전망대 찾아 실향민 위로
이재명 대통령이 추석 연휴 첫날인 3일 인천 강화군 강화평화전망대에서 진행된 실향민들과의 대화에서 발언하고 있다. 2025.10.3 대통령실통신사진기자단 연합뉴스


캄보디아에서 한국인을 대상으로 한 취업사기·감금 피해사례가 늘고 있는 것과 관련해 이재명 대통령이 외교부에 총력을 기울여 대응하라고 지시했다.

11일 대통령실에 따르면 이 대통령은 최근 관련 보고를 받고 외교부에 캄보디아 범죄로부터 우리 국민을 보호하기 위해 총력을 기울이라는 대응 방향과 원칙을 지시했다.

대통령실 관계자는 “외교부는 이에 따라 캄보디아 정부의 협조 확보를 포함한 다양한 조치를 취해 왔고 필요하면 추가 조치를 취할 예정”이라고 전했다.

외교부는 지난 10일 오후 9시부로 기존 2단계 ‘여행자제’ 발령 지역인 수도 프놈펜에 대한 여행경보를 2.5단계인 ‘특별여행주의보’로 상향 조정했다.

조현 외교부 장관도 쿠언 폰러타낙 주한캄보디아 대사를 외교부로 초치해 캄보디아에서 우리 국민의 취업사기·감금 피해가 지속 발생하고 있는 데 대해 강한 우려를 표명했다.
하승연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로