미용실 여성 폭행미수 30대, 휴게소서 숨진 채 발견

방금 들어온 뉴스

권윤희 기자
입력 2026-01-06 18:29
수정 2026-01-06 19:08
경찰 관련 그래픽 자료. 서울신문 DB
경찰 관련 그래픽 자료. 서울신문 DB


경북 문경시의 한 미용실에서 20대 여성을 폭행하려한 혐의로 경찰의 추적을 받던 30대 남성이 숨진 채 발견됐다.

6일 문경경찰서 등에 따르면 경찰은 전날 오후 9시쯤 문경의 한 미용실에 들어가 혼자 있던 20대 여성을 폭행하려 한 혐의로 30대 남성 A씨를 수배했다.

또한 경찰은 폐쇄회로(CC)TV 분석을 통해 A씨 차량을 특정하고 행방을 추적했다.

이후 A씨는 이날 오전 10시 50분쯤 중부내륙고속도로 문경휴게소 창원 방향 주차장에 세워진 자신의 차 안에서 숨진 채 발견됐다.

경찰 관계자는 “피해자와 숨진 A씨는 일면식이 없는 사이이며, 타살 정황은 확인되지 않았다”면서 “정확한 사망 경위를 조사하고 있다”고 밝혔다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로