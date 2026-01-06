미용실 여성 폭행미수 30대, 휴게소서 숨진 채 발견

이미지 확대 경찰 관련 그래픽 자료. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 경찰 관련 그래픽 자료. 서울신문 DB

경북 문경시의 한 미용실에서 20대 여성을 폭행하려한 혐의로 경찰의 추적을 받던 30대 남성이 숨진 채 발견됐다.6일 문경경찰서 등에 따르면 경찰은 전날 오후 9시쯤 문경의 한 미용실에 들어가 혼자 있던 20대 여성을 폭행하려 한 혐의로 30대 남성 A씨를 수배했다.또한 경찰은 폐쇄회로(CC)TV 분석을 통해 A씨 차량을 특정하고 행방을 추적했다.이후 A씨는 이날 오전 10시 50분쯤 중부내륙고속도로 문경휴게소 창원 방향 주차장에 세워진 자신의 차 안에서 숨진 채 발견됐다.경찰 관계자는 “피해자와 숨진 A씨는 일면식이 없는 사이이며, 타살 정황은 확인되지 않았다”면서 “정확한 사망 경위를 조사하고 있다”고 밝혔다.