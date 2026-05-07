광주 ‘묻지마 살인’ 20대 남자 구속…“씻을 수 없는 죄 죄송합니다”

10대 여고생 ‘묻지마’ 살해범 구속…법원 “도주 우려”

취재진 질문에 “씻을 수 없는 죄를 지어 죄송합니다”

경찰, 신상정보 공개 검토·사이코패스 진단 검사 실시

이미지 확대 7일 오전 광주광역시 동구 광주지방법원에서 이른바 ‘묻지마 살인’ 피의자 장모 씨가 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 이동하고 있다. (연합뉴스 제공) 닫기 이미지 확대 보기 7일 오전 광주광역시 동구 광주지방법원에서 이른바 ‘묻지마 살인’ 피의자 장모 씨가 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 이동하고 있다. (연합뉴스 제공)

세줄 요약 광주 도심 한밤중에 20대 남성이 일면식 없는 10대 여고생을 흉기로 살해하고, 이를 말리려 달려온 남고생에게도 흉기를 휘두른 혐의로 구속됐다. 법원은 도주 우려를 인정했고, 경찰은 신상 공개와 정신감정 여부를 검토하고 있다. 광주 도심서 20대 남성, 여고생 살해 혐의 구속

달려온 남고생에도 흉기 휘둘러 2차 공격 혐의

법원 도주 우려 인정, 경찰 신상 공개 검토

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광주 도심 한밤중 거리에서 일면식도 없는 10대 여고생을 이른바 ‘묻지마 살해’하고 도움을 주려고 달려온 남고생에게 흉기를 휘두른 20대 남성이 구속됐다.7일 광주지법 정교형 영장전담판사는 살인, 살인미수 등 혐의로 경찰에 체포된 장모(24)씨에 대해 구속영장을 발부했다.법원은 이날 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열어 도주 우려 등 구속 필요성을 인정했다.장씨는 지난 5일 0시 11분쯤 광주 광산구 월계동 남부대학교 인근 보행로에서 고교 2학년생 A(17)양을 흉기로 찔러 살해하고 비명 소리를 듣고 달려온 다른 고교생 B(17)군에게도 흉기를 휘두르며 2차 공격을 가한 혐의를 받는다.이날 검은 마스크와 모자로 얼굴을 가린 채 맨발에 슬리퍼 차림으로 나타난 그는 “피해자에게 하고 싶은 말이 있느냐”는 취재진의 질문에 “정말 죄송합니다. 씻을 수 없는 죄를 지어서 정말 죄송합니다”라고 머리를 숙였다.다만 “왜 여학생을 공격했느냐”는 물음에는 “여학생인 것을 알고 살해한 것은 아니다. 계획하지 않았다”며 우발적 범행임을 주장했다.이날 영장실질심사는 약 10분 만에 종료됐다.경찰 조사 결과 장씨와 피해자들은 전혀 모르는 사이였던 것으로 확인됐고, 그는 범행 동기에 대해 “사는 것이 재미가 없어 자살을 고민하던 중 범행을 결심했다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.경찰은 장씨의 범행 잔혹성과 피해의 중대성을 고려해 신상정보 공개 여부를 심의하는 한편, 사이코패스(반사회적 인격장애) 진단 검사 등을 통해 정확한 범행 경위와 정신 상태를 분석할 계획이다.