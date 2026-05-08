“실력이 곧 품격”… KBO ‘올드 보이’의 회춘

프로야구 활력 불어넣는 노익장

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세줄 요약 KBO리그에서 류현진은 6이닝 1실점으로 한화의 연패를 끊었고, 최형우는 최근 3경기 연속 홈런과 5할대 타율로 타선을 이끌었다. 최정은 21시즌 연속 두 자릿수 홈런을 눈앞에 뒀고, 구승민은 223일 만의 복귀전에서 무실점 호투를 펼쳤다. 류현진, 6이닝 1실점 호투로 한화 연패 차단

최형우, 3경기 연속 홈런과 5할대 타율 유지

최정·구승민, 기록 행진과 복귀 호투

2026-05-08 B6면

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‘나이를 거꾸로 먹는’ 노장들이 프로야구 KBO리그를 달구고 있다. 혼을 빼놓는 공으로 팀을 구하고, 연속 홈런 불방망이로 팀에 활력을 불어넣는다.한화 이글스 류현진(39)은 6일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈 원정 경기에 선발 출전해 6이닝 1실점 호투했다. 투구수는 85개에 불과했고, 이 가운데 스트라이크가 59개였다. 한화는 7-2로 이겼고, 최근 2연패와 KIA전 4연패를 끊었다. 특히 에르난데스·문동주의 부상으로 흔들린 한화 불펜을 단단히 붙잡았다는 점에서 뜻깊다.류현진﻿으로선 한화 유니폼을 입고 거둔 120번째 승리이자, 한미 통산 198승이었다. 2006년 한화에서 데뷔한 그는 2012년까지 KBO리그 98승을 따냈고, 2013~2023년 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 로스앤젤레스 다저스와 토론토 블루제이스에서 78승을 거뒀다. 이후 한화로 복귀한 뒤 2024년 10승, 2025년 9승에 이어 올 시즌 3승을 추가했다.KBO리그 최고령인 삼성 라이온즈 최형우(43)는 이날 키움 히어로즈를 상대로 최근 3경기 연속 홈런포를 쐈다. 올 시즌 벌써 홈런 7개째다. 최근 10경기 36타수 19안타로 5할대 타율을 자랑한다. 두산 베어스 손아섭(2622안타)을 제치고 개인 통산 최다 안타 신기록(6일 기준 2627안타) 행진까지 펼치고 있다. 그럼에도 정작 본인은 담담하다. 최형우는 “항상 기본에 충실하려고 한다. 찬스가 생기면 살려야 하고, 주자가 있으면 불러들이는 게 중요하다”고 밝혔다.성실함으로 따지면 단연 SSG 랜더스 최정(39)을 꼽을 수 있다. 그는 6일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 NC 다이노스와의 경기에 선발 출전해 1회말 선제 투런포를 터뜨렸다. 통산 527호 홈런이자, 올 시즌 9호 홈런이었다. 1개만 더 추가하면 21시즌 연속 두 자릿수 홈런을 기록한다. 이 부문 기록을 보유한 자신을 한 번 더 뛰어넘는 셈이다. SSG의 전신인 SK 와이번스에 2005년 입단한 최정은 2006년 12홈런을 시작으로 매 시즌 10개 이상 홈런을 날리고 있다. 40홈런을 쏜 2016년과 46홈런을 때리며 홈런왕 타이틀을 차지한 전성기에 비해 시즌당 홈런 수는 떨어지는 추세지만, 슬러거의 면모는 여전하다.롯데 자이언츠 베테랑 투수 구승민(36)은 6일 경기 수원 케이티 위즈 파크에서 열린 kt 위즈와 경기에서 구원 등판해 1이닝 2탈삼진 무실점 완벽투를 펼치며 팀의 8-1 완승에 기여했다. 지난해 9월 25일 LG 트윈스전 이후 223일 만에 1군 등판으로 부활의 신호탄을 쐈다. 2013년 롯데에 입단한 구승민은 2020년 20홀드를 시작으로 2023년 22홀드를 달성하며 안지만(은퇴)에 이어 프로야구 역대 두 번째 4시즌 연속 20홀드를 해냈다.