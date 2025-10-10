외교장관, 주한캄보디아대사 초치…취업 사기·감금 피해 방지 대책 촉구

“로맨스 스캠센터 근절 대책 적극 마련하라”

캄보디아 측 “우려 이해…본국에 전달할 것”

조현 외교부 장관 후보자가 17일 서울 여의도 국회 외교통일위원회에서 열린 인사청문회에 출석해 의원 질의에 답하고 있다. 2025.7.17

캄보디아 여행경보 상향 조정 전후 비교. 외교부 제공

캄보디아로 떠난 대학생이 사망한 채 발견됐다는 소식이 전해지는 등 취업사기 및 감금 피해에 대한 우려가 커지자 조현 외교부 장관은 10일 주한캄보디아 대사를 불러 대책 마련을 촉구했다.조 장관은 이날 오후 쿠언 폰러타낙 주한캄보디아 대사를 외교부로 초치해 캄보디아에서 우리 국민의 취업 사기·감금 피해가 지속적으로 발생하는 데 대한 정부의 강한 우려를 밝히고, 온라인 스캠 근절을 위한 캄보디아 정부의 신속하고 실질적인 대책 마련을 촉구했다고 외교부는 밝혔다.조 장관은 이 자리에서 지난 8월 초 캄보디아에서 발생한 우리 국민 사망과 같은 일이 다시는 재발하지 않도록 국민 안전 확보를 위해 적극적으로 노력해 줄 것을 당부했다.최근 온라인 커뮤니티 등에서는 경북 예천군 출신의 대학생 A(22)씨가 “여름방학 기간 캄보디아에서 열리는 박람회에 다녀오겠다”며 집을 떠난 지 2주 만에 현지에서 숨진 것으로 알려졌다는 소식이 뒤늦게 알려지며 캄보디아에서의 납치·감금 등의 피해에 대한 우려가 커졌다.조 장관은 특히 캄보디아 정부가 온라인 스캠센터 근절을 위한 강도 높은 조치를 더 적극적으로 취하고 우리 국민 피해 예방과 피해가 발생한 경우 신속한 대응 등을 위한 코리아데스크 설치 등 양국 경찰당국 간 협력을 추진할 수 있도록 협조할 것을 요청했다.정부는 지난달 16일 프놈펜 등 캄보디아 일부 지역에 대한 여행경보 상향 조치에 더해 이날 오후 9시부로 2단계 ‘여행자제’ 지역이던 프놈펜에 특별여행주의보를 발령했고, 이를 쿠언 대사에게도 통보했다.쿠언 대사는 한국 정부의 우려와 입장을 이해하며 본국에 정확히 보고하겠다고 했다고 외교부는 전했다.정부는 캄보디아 내 취업사기·감금 피해 예방 및 대응을 위해 주캄보디아대사관의 인력을 보강하고 지난 8월 법무부 주도로 해외 보이스피싱 사범 대응 태스크포스(TF)를 출범했다. 외교부는 “우리 국민 대상 캄보디아 방문·취업 관련 유의 사항을 지속 안내하는 등의 노력을 기울여 왔고, 이러한 노력을 계속 적극 강화해 나갈 것”이라고 설명했다.외교부는 또 “정부는 이 사안이 양국 간의 활발한 인적 교류와 개발 협력 사업 진전에도 부정적 영향을 미치지 않도록 캄보디아 측과 지속적인 협력을 모색해 갈 예정”이라고 덧붙였다.