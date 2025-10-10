‘취업사기·감금 급증’ 캄보디아 프놈펜 여행특별주의보 발령

방금 들어온 뉴스

‘취업사기·감금 급증’ 캄보디아 프놈펜 여행특별주의보 발령

허백윤 기자
허백윤 기자
입력 2025-10-10 21:16
수정 2025-10-10 21:16
10일 오후 9시부터…2단계서 상향 조정

캄보디아 여행경보 상향 조정 전후 비교. 외교부 제공
캄보디아 여행경보 상향 조정 전후 비교. 외교부 제공


캄보디아에서 취업 사기나 감금 피해사례가 급증하고 있는 가운데 외교부가 캄보디아 수도 프놈펜에 대한 여행경보를 상향 조정했다.

외교부는 “10일 오후 9시부로 기존 2단계(여행자제) 발령 지역인 프놈펜에 대한 여행경보를 특별여행주의보로 상향 조정한다”며 “기존 특별여행주의보 발령 지역은 여행경보가 그대로 유지된다”고 밝혔다.

이번 조정으로 캄보디아 내에서 특별여행주의보가 발령된 지역은 웃더민체이주, 프레아비히어주, 반테이민체이주, 파일린주, 바탐방주, 푸르사트주, 코콩주, 시하누크빌주, 캄폿주 보코산 지역, 바벳시, 프놈펜시 등이다.

이 외의 지역은 1단계(여행유의)가 유지된다.

외교부는 “캄보디아 내 특별여행주의보 발령 지역 방문을 계획하고 계신 우리 국민들께서는 긴급한 용무가 아닌 한 방문을 취소하거나 연기해주시기 바라며 이 지역에 체류 중인 국민들께서는 신변 안전에 특별히 유의해주시기 바란다”고 당부했다.



이어 “앞으로도 캄보디아 상황을 예의주시하면서 우리 국민의 안전을 위해 필요한 조치를 강구하고 여행경보 추가 조정 필요성 등을 지속 검토해 나갈 예정”이라고 강조했다.
허백윤 기자
