아직도 4257명 임시주택에…경북산불 이재민 7개월째

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

아직도 4257명 임시주택에…경북산불 이재민 7개월째

김상화 기자
입력 2025-09-24 10:37
수정 2025-09-24 10:37
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
경북 의성군 안평면 창길리에 설치된 임시주거시설 . 의성군 제공.
경북 의성군 안평면 창길리에 설치된 임시주거시설 . 의성군 제공.


경북에서 대형 산불이 난 지 6개월이 지난 현재도 4000명이 넘는 이재민이 임시주거시설에서 불편하게 생활하는 것으로 나타났다.

24일 국민의힘 정희용 의원(경북 고령군·성주군·칠곡군, 국회 농림축산식품해양수산위원회 간사)이 행정안전부로부터 제출받은 자료에 따르면 지난 3월 경북 산불로 안동, 의성, 청송, 영양, 영덕 5개 시군에서 이재민 5499명이 발생했다.

이들 가운데 4257명이 현재 모듈러주택과 조립식주택 등 임시주택에 거주하고 있다.

시군별로는 ▲안동 1563명 ▲영덕 1339명 ▲청송 839명 ▲의성 380명 ▲영양 136명이다.

산불 피해 주택 복구도 더딘 상황이다.

지난 3월 경북과 경남,울산 산불 피해 주택 3848동(경북 3818동) 가운데 복구가 완료된 주택은 11동(경북)으로 전체의 0.28%에 그친다.

현재 202동(경북 192동)이 공사 중이며 나머지는 건축 허가 등 행정절차가 진행되고 있다.

정희용 의원은 “산불이 발생한 지 6개월이 지났으나 많은 주민이 여전히 어려운 상황이다”며 “중앙정부와 지자체가 산불 피해 복구에 보다 속도를 내고 주민 불편을 최소화하기 위한 대책을 추진해야 한다”고 말했다.
안동 김상화 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로