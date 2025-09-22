동대구역 박정희 동상에 계란 테러…경찰, 두건 쓴 용의자 추적

이미지 확대 대구시의회, 12일 박정희기념사업 조례 폐지 여부 결정 동대구역 광장에 있는 박정희 전 대통령 동상. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 대구시의회, 12일 박정희기념사업 조례 폐지 여부 결정 동대구역 광장에 있는 박정희 전 대통령 동상. 뉴스1

동대구역 광장에 있는 박정희 전 대통령의 동상에 신원을 알 수 없는 행인이 계란을 투척해 경찰이 수사에 나섰다.22일 대구 동부경찰서에 따르면 전날 오후 8시40분쯤 동구 신암동 동대구역 광장에서 남성으로 추정되는 행인이 박정희 동상에 계란을 1차례 던졌다.이 장면은 폐쇄회로(CC)TV를 보고 있던 대구공공시설관리공단 경비 직원에게 발견됐으며, 곧바로 경찰에 신고했다.동상은 외관에 별다른 훼손을 입지 않았으며, 계란을 투척한 행인은 두건으로 얼굴을 가리고 있었다. 경찰은 주변 CCTV 영상을 분석해 용의자를 특정할 계획이다. 경찰 관계자는 “얼굴을 모두 가리고 있어서 구체적인 연령대를 아직 특정할 수 는 없는 상황”이라며 “용의자 추적과 동시에 혐의와 관련한 법리 검토 중”이라고 말했다.