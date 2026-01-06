금천구, 노후 어린이공원 3곳 새롭게 단장했다

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

금천구, 노후 어린이공원 3곳 새롭게 단장했다

김주연 기자
김주연 기자
입력 2026-01-06 17:25
수정 2026-01-06 17:25
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

다람쥐·푸른골·장미어린이공원 등 3곳
바닥 포장·놀이시설·야외 운동기구 교체

이미지 확대
서울 금천구 독산2동 푸른골어린이공원
서울 금천구 독산2동 푸른골어린이공원 서울 금천구 독산2동 푸른골어린이공원
금천구 제공


서울 금천구는 시설이 낡고 편의시설이 부족했던 어린이공원 3곳을 새로 단장했다고 6일 밝혔다.

재정비한 곳은 ▲ 다람쥐어린이공원(독산1동) ▲ 푸른골어린이공원(독산2동) ▲ 장미어린이공원(시흥4동) 등이다.

푸른골어린이공원의 경우 조합놀이대와 함께 그네, 시소, 트램펄린 등을 설치했다. 공원에 순환형 산책로도 조성했다. 외국인과 다문화 가정이 많은 지역 특성을 살려 세계 국기 바닥 그림 등을 도입했다.

다람쥐어린이공원의 경우 노후된 놀이시설과 바닥 포장을 모두 교체하고 주민 휴식 공간도 새롭게 만들었다.

장미어린이공원에는 주민들의 건강·여가생활을 위한 순환 산책로 트랙을 조성하고 야외운동기구를 설치했다.



유성훈 구청장은 “노후 시설의 불편을 해소하고 어린이부터 어르신까지 모든 세대가 이용할 수 있는 공원으로 탈바꿈했다”며 “앞으로도 쾌적한 공원 환경 조성을 위해 노력하겠다”고 말했다.
김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
금천구가 이번에 재정비한 어린이공원은 몇 곳인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
쿠팡 가입유지 혹은 탈퇴할 것인가?
쿠팡이 개인정보 유출 의혹 이후 진정성 있는 사과보다는 사태 축소에 급급하다는 지적을 받고 있습니다. 지난 30~31일 국회 청문회에서 보여준 관계자들의 불성실한 태도 또한 도마 위에 올랐습니다. 하지만 쿠팡 측은 이러한 논란에도 '탈퇴 회원은 많지 않다'고 발표했습니다. 과연 여러분은 앞으로도 쿠팡 회원을 유지하실 생각입니까?
1. 유지할 계획인다.
2. 탈퇴를 고민 중이다.
3. 이미 탈퇴했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
광고삭제
위로