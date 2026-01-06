케이씨산업, 2025년 PC모듈러 수주액 246억원 돌파

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

케이씨산업, 2025년 PC모듈러 수주액 246억원 돌파

입력 2026-01-06 16:02
수정 2026-01-06 17:07
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
軍 시설부터 농촌·스마트빌리지·자연친화형 테마공원 조성까지 전방위 수주 확대
이미지 확대
강원 고성군 군 간부숙소 85실
강원 고성군 군 간부숙소 85실


PC(프리캐스트 콘크리트) 모듈러 전문기업 ㈜케이씨산업(대표이사 이홍재)이 2025년 한 해 동안 총 246억 6000만원 규모의 PC 모듈러 프로젝트 7건을 수주했다고 밝혔다.

케이씨산업은 2025년 한 해 동안 ▲국방부 군 간부숙소 2건 ▲전남 고흥 스마트 영농빌리지 ▲전북 남원 농촌공간정비사업 ▲경북 의령 힐링 전원타운 ▲전북 남원 청년농촌보금자리 ▲전남 신안 자은면 도서해양자생식물 테마공원 조성사업 등을 수주하며 공공과 민간을 아우르는 전방위 확장을 이루었다. 이로써 회사는 스마트 건설 분야에서의 경쟁력을 입증했다.

특히 이번 실적 중 강원도 고성 22사단에 건설 예정인 ‘지상 4층 85실 규모의 간부숙소’는 KC 콘크리트 모듈러 기술이 군 시설에 적용된 사례로 주목받는다. 같은 부대에 이미 공급된 20인실 규모 숙소를 포함하면 케이씨산업은 2025년 한 해 동안 100실 이상을 군 시설에 공급하는 성과를 거뒀다.

이와 함께 케이씨산업은 전남 고흥군에서 ‘60세대 규모의 스마트 영농빌리지’를 수주하며 농촌형 공동주택 시장 진출에 박차를 가했다. 또한 전북 남원 아영면, 경북 의령군, 전남 신안군에서도 단독주택형 모듈러 및 휴양시설 프로젝트, 자연친화형 테마공원 조성사업, 조달청 혁신제품 등을 수주하며 문화·관광·자연친화형 시설 등 다양한 분야에서 KC 콘크리트 모듈러의 활용 가능성을 입증하고 있다.

㈜케이씨산업의 주력 공법인 ‘KC 콘크리트 모듈러 시스템’은 ▲공장 제작률 80% ▲RC 대비 공기 단축 50% ▲내화 성능 벽체 3시간, 슬래브 2시간 ▲1등급 방음 성능(66dB) 등 주요 기술 지표를 보유하며 군 시설 및 농촌 주택 등 다양한 현장에서 경쟁력을 확보하고 있다.

특히 최근에는 저탄소 콘크리트를 사용해 본격 제작에 돌입했다. 이는 기존 콘크리트 대비 이산화탄소(CO₂) 발생량을 약 73% 저감할 수 있을 것으로 예측된다. 이 회사는 OSC(Off-Site Construction) 기반 건설 공법과 결합된 ESG 경영의 실질적인 구현 사례로, 친환경·스마트 건설을 요구하는 공공 및 민간 건축 시장 전반에서 차별화된 경쟁력을 확보해 나가고 있다는 평가를 받는다.

케이씨산업 관계자는 “2025년은 KC 모듈러 기술의 범용성과 안정성을 시장에 증명한 한 해였다”며 “2026년에는 공공 분야에서 쌓은 실적을 기반으로 민간 시장 진출을 본격화하고, 구조 경량화, 이동형 모듈 등 차세대 건축 기술 개발도 병행할 것”이라고 밝혔다.
온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
케이씨산업이 2025년 수주한 PC 모듈러 프로젝트 규모는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
쿠팡 가입유지 혹은 탈퇴할 것인가?
쿠팡이 개인정보 유출 의혹 이후 진정성 있는 사과보다는 사태 축소에 급급하다는 지적을 받고 있습니다. 지난 30~31일 국회 청문회에서 보여준 관계자들의 불성실한 태도 또한 도마 위에 올랐습니다. 하지만 쿠팡 측은 이러한 논란에도 '탈퇴 회원은 많지 않다'고 발표했습니다. 과연 여러분은 앞으로도 쿠팡 회원을 유지하실 생각입니까?
1. 유지할 계획인다.
2. 탈퇴를 고민 중이다.
3. 이미 탈퇴했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
광고삭제
위로