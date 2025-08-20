청주시 베트남 하노이에 통상사무소 설치한다

이미지 확대 청주시청 임시청사. 닫기 이미지 확대 보기 청주시청 임시청사.

청주시는 베트남 수도 하노이에 해외통상사무소를 설립한다고 20일 밝혔다.시는 현재 베트남 정부를 상대로 해외통상사무소 설립 인가 취득 절차를 진행 중이다. 다음 달에 주재관을 파견해 사무소 개소 준비를 마친 뒤 10월 중순 개소한다는 계획이다. 시는 직원 1명을 배치하고 현지에서 2명을 채용한다는 계획이다.해외통상사무소의 주요 역할은 청주시 중소기업 상품 전시·홍보 및 수출 상담, 통상 동향 파악, 산업기술 등 정보 수집·제공, 문화·관광 등 시 홍보 및 관광객 유치, 국제교류 업무 지원 등이다.시가 베트남에 해외통상사무소를 만드는 것은 베트남이 동남아시아의 신흥 시장으로 부상하고 있어서다.베트남은 2023년 기준 인구 1억명에 평균 연령이 32.5세로 젊은 층이 많다. 또한 반도체, 자동차, 전자, 제조업 등 청주시의 주요 산업과 베트남의 산업 구조가 상호 보완적이다.현재 한국의 베트남 주요 수출 품목은 반도체, 평판디스플레이 및 센서, 무선통신기기, 플라스틱 제품 등이다.시 관계자는 “베트남 수도이자 정치, 경제의 중심지인 하노이에 해외통상사무소를 설치해 지역 기업의 세계 시장 진출을 실질적으로 지원할 예정”이라며 “청주 브랜드를 동남아시아 시장에 널리 알리는 교두보가 될 것”이라고 말했다.현재 시가 운영 중인 해외통상사무소는 없다.시는 2015년부터 중국 우한시에 해외통상사무소를 운영하다 지난 5월 철수했다. 미·중 무역 갈등, 코로나19 등 외부적 변수로 실적이 저조해서다.