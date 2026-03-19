李대통령, ‘전한길뉴스’ 단죄 거론…“한심하고 악질적”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

李대통령, ‘전한길뉴스’ 단죄 거론…“한심하고 악질적”

권윤희 기자
권윤희 기자
입력 2026-03-19 21:37
수정 2026-03-19 22:12
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

전씨, 자칭 안기부출신 남성 주장 그대로 틀어
이 대통령, 엑스 게시글 “마타도어 엄히 단죄”

이미지 확대
이재명 대통령은 19일 전한길씨의 유튜브 채널 ‘전한길 뉴스’에서 한 남성이 근거 없이 주장하는 비자금 의혹을 그대로 방영한 것을 두고 “정말 한심하고 악질적”이라고 비판했다. 2026.3.19 이재명 대통령 엑스
이재명 대통령은 19일 전한길씨의 유튜브 채널 ‘전한길 뉴스’에서 한 남성이 근거 없이 주장하는 비자금 의혹을 그대로 방영한 것을 두고 “정말 한심하고 악질적”이라고 비판했다. 2026.3.19 이재명 대통령 엑스


이재명 대통령은 19일 전한길씨의 유튜브 채널 ‘전한길 뉴스’에서 한 남성이 근거 없이 주장하는 비자금 의혹을 그대로 방영한 것을 두고 “정말 한심하고 악질적”이라고 비판했다.

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 한준호 더불어민주당 의원의 게시글을 인용하며 “비자금 조성에 국가기밀인 군사정보 유출? 정말 한심하고 악질적인 ‘마타도어’(흑색선전)다. 엄중하게 단죄해야 할 일”이라고 썼다.

한 의원이 쓴 글은 전씨가 전날 유튜브에 올린 영상 내용을 비판하며 “그냥 넘어가지 않겠다. 수사기관은 즉시 확인하라”고 경고한 내용이다.

문제의 영상에는 국가정보원의 전신인 국가안전기획부(안기부) 공작관 출신이라고 주장하는 한 남성이 ‘이재명 대통령이 중국으로 피신할 준비를 하고 있으며, 최근 싱가포르에서 160조원과 군사 기밀을 중국 측에 넘겼다’고 말하는 내용이 담겼다. 이 남성은 “미국 공작관들이 다 파악했다”면서도 구체적 근거는 제시하지 않았다.

전씨는 “너무 무섭다. 핵폭탄급 주제”라면서도 남성의 주장을 믿기 어렵다는 듯 “전한길 뉴스의 입장과는 별개”라고 말하기도 했다.
권윤희 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일과 대부분을 AI와 병행한다.
단순 참고용으로 간헐적 활용한다.
거의 활용하지 않거나 직접 수행하는 방식이 우선이다.
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로