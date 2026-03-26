렉스필, 김태희 골프투어와 MOU 체결… 프리미엄 스포츠 마케팅 강화

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프리미엄 명품 침대 브랜드 렉스필이 김태희 골프투어와 전략적 업무협약(MOU)을 체결하며 스포츠 마케팅 강화에 나섰다.렉스필은 대한민국 최고가 명품 침대로 자리매김한 브랜드로, 세계적인 글로벌 명품 브랜드로서의 위상을 이어오고 있다. 특히 ‘렉스필 알렉산더 프리미엄 시그니쳐 SK’ 모델은 약 5억 원에 달하는 가격대로 전 세계 최고가 침대 제품군 중 하나로 평가받으며 ‘침대계의 롤스로이스’라는 별칭을 얻고 있다.김태희 골프투어는 품격 있는 골프여행을 추구하면서 고객에게 감동을 선사하는 국내외 골프 투어 프로그램을 전문적으로 기획·운영하는 골프 전문 여행사로, 다양한 골프 콘텐츠를 기반으로 특화된 프리미엄 골프 문화를 선도하고 있다.특히 제주도 출신으로 현지 도민들만의 맛집 제공 등을 통한 특화된 골프 상품과 합리적인 구성의 투어 프로그램을 통해 골퍼들로부터 높은 만족도를 얻고 있다.이번 협약을 통해 양사는 골프 대회 및 VIP 이벤트 등 다양한 협업을 추진하고, 프리미엄 고객층을 대상으로 한 차별화된 마케팅 활동을 전개할 계획이다.렉스필은 국내외 프로 골프계에서도 활발한 후원을 이어오고 있다. 2025년 기준 LPGA, KLPGA, KPGA 투어에서 활동 중인 유해란, 노승희, 유현조, 이동은, 옥태훈, 문도엽, 이정환 등 총 33명의 프로 선수를 공식 후원하고 있으며, 이들 후원 선수는 2025년 기준 총 20승을 기록했다.렉스필 관계자는 “김태희 골프투어와의 협약을 통해 스포츠와 프리미엄 라이프스타일을 결합한 새로운 가치를 선보일 것”이라며 “앞으로도 글로벌 명품 브랜드로서의 입지를 더욱 공고히 해 나갈 계획”이라고 밝혔다.