‘대만 평화’ 美는 넣고, 日은 삭제...日 “삭제는 아냐”

이미지 확대 일본 정부 대변인인 기하라 미노루 관방장관. NHK 보도화면 캡처 닫기 이미지 확대 보기 일본 정부 대변인인 기하라 미노루 관방장관. NHK 보도화면 캡처

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지난 19일(현지시간) 열린 미일 정상회담 이후 공개된 사후 발표문에서 ‘대만’ 관련 표현이 일본 측 문서에서만 빠지면서 논란이 확산되고 있다. 일본 정부는 “삭제는 아니다”라고 부인했지만, 빠진 이유에 대해서는 설명을 피했다.마이니치신문에 따르면 기하라 미노루 관방장관은 26일 정례회견에서 “일본 정부가 사후 발표문에서 대만 관련 내용을 삭제한 사실은 전혀 없다”고 밝혔다.앞서 미일정상회담 이후 일본 외무성 발표문에는 과거 정상회담마다 포함됐던 ‘대만해협의 평화와 안정’ 문구가 빠졌다. 반면 미국 백악관이 공개한 팩트시트에는 해당 내용과 함께 “양안 문제의 평화적 해결 지지”가 명시됐다. 이에 일각에서는 ‘다카이치 사나에 총리 지시로 문구가 빠졌다’는 의혹이 제기됐다. 외교적 부담을 고려해 표현 수위를 낮췄다는 설명이다.기하라 장관은 이에 대해 “미국 측 문서는 미국이 단독으로 발표한 것”이라며 “개별 내용에 대해 일본 정부가 언급하는 것은 삼가겠다”고 했다. 다만 왜 일본 문서에서 이 문구가 빠졌는지에 대해서는 구체적인 설명을 내놓지 않았다.한편 일본 정부는 트럼프 대통령의 5월 중국 방문과 관련해 “미일 정상회담에서 대중국 과제에 대한 협력 의지를 확인했다”며 원론적 입장을 강조했다. 기하라 장관은 “미중 관계가 국제사회의 안정에 기여하는 것이 중요하다”며 이렇게 말했다.다카이치 총리는 중일 갈등 속 외교적 돌파구를 모색하기 위해 미일 정상회담을 트럼프 대통령 방중 이전으로 조율했지만, 일정 변경으로 구상이 틀어졌다. 트럼프 대통령은 당초 이달 말 방중할 예정이었으나 이란과의 전쟁을 이유로 5월 중순으로 연기했다.