정청래 만난 하정우, 부산 북구 보궐선거 출마 선언할 듯

이미지 확대 하정우 대통령비서실 AI미래기획수석비서관이 지난해 11월 5일 서울 중구 신라호텔에서 열린 제10회 서울미래컨퍼런스 ‘AI 국가의 지능, 기술사회 정책의 뉴 프레임’ 특별세션에서 특별연설을 하고 있다. 2025.11.5 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 하정우 대통령비서실 AI미래기획수석비서관이 지난해 11월 5일 서울 중구 신라호텔에서 열린 제10회 서울미래컨퍼런스 ‘AI 국가의 지능, 기술사회 정책의 뉴 프레임’ 특별세션에서 특별연설을 하고 있다. 2025.11.5 홍윤기 기자

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하정우 청와대 AI(인공지능) 미래기획수석이 부산 북갑 국회의원 보궐선거 ‘출마 결심’을 굳힌 것으로 전해졌다.27일 뉴시스에 따르면 하 수석은 이날 오후 청와대에서 열리는 이재명 대통령과 데미스 허사비스 구글딥마인드 공동창업자 겸 대표(CEO)의 면담 일정을 수행한 후 조만간 입장을 밝힐 예정이다. 정청래 더불어민주당 대표는 전날 하 수석을 만나 부산 북갑 보궐선거 출마를 공식 요청했다고 연합뉴스가 전했다.민주당 핵심 관계자는 연합뉴스와 통화에서 “전날 저녁 정 대표가 하 수석과 함께 서울 시내 모처에서 약 2시간 저녁 식사를 함께하면서 보궐선거 출마를 적극적으로 설득했다”고 말했다.정 대표는 “‘AI(인공지능) 3대 강국’ 정책 설계자로서 국회에 와서 입법으로 성과를 내달라”며 “전재수 부산시장 후보의 지역구를 계승·발전시키고, 전 후보와 함께 부·울·경(PK) 선거의 견인차 역할을 할 사람이 필요하다”는 취지로 하 수석을 설득했다고 한다.부산 북갑 보궐선거에 보수 진영에선 무소속인 한동훈 전 국민의힘 대표, 박민식 전 국가보훈부 장관이 출사표를 던진 상태다. 하 수석이 출마할 경우 치열한 3파전이 예상된다.북갑은 2024년 총선에서 부산 지역 18개 지역구 가운데 유일하게 민주당이 승리한 곳으로, 한 전 대표가 일찌감치 출마를 선언하며 정치적 재기를 노리는 지역이기도 하다. 민주당으로서도 물러설 수 없는 승부처로 꼽힌다.앞서 하 수석은 “이재명 대통령의 인도·베트남 순방 수행을 마치고 출마 여부를 말씀드리겠다”고 말했다. 공직선거법에 따르면 공직자가 이번 재보선에 출마하려기 위해서는 선거 30일 전인 다음 달 4일까지 사퇴해야 한다.이런 가운데 전은수 청와대 대변인은 충남 아산을 보궐선거 전략공천이 유력한 것으로 전해졌다. 아산을은 지난해 6월 당시 지역구 의원인 강훈식 의원이 이재명 정부 출범과 함께 대통령비서실장으로 임명돼 공석이 됐다.