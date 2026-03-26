첫삽 뜨는 강원도 신청사…정치권은 옥신각신

30일 착공식 열고 기반공사 본격 돌입

우상호 “시공사 선정 안돼…정치쇼 불과”

김진태 “타 지자체도 기반공사 때 착공식”

이미지 확대 강원도가 춘천 동내면 고은리에 지을 계획인 신청사 조감도. 강원도 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원도가 춘천 동내면 고은리에 지을 계획인 신청사 조감도. 강원도 제공

이미지 확대 6·3 지방선거에서 나선 우상호 더불어민주당 강원지사 예비후보가 15일 강원도당에서 열린 기자회견에서 춘천 동내면 고은리 신청사 건립에 관한 견해를 밝히고 있다. 2026.3.15 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 6·3 지방선거에서 나선 우상호 더불어민주당 강원지사 예비후보가 15일 강원도당에서 열린 기자회견에서 춘천 동내면 고은리 신청사 건립에 관한 견해를 밝히고 있다. 2026.3.15 연합뉴스

이미지 확대 김진태 강원지사가 16일 도청에서 가진 기자간담회에서 신청사 건립비 재원에 대해 설명하고 있다. 2026.3.16 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김진태 강원지사가 16일 도청에서 가진 기자간담회에서 신청사 건립비 재원에 대해 설명하고 있다. 2026.3.16 연합뉴스

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강원도가 신청사 건립공사에 착수한다. 6·3 지방선거에서 국민의힘 김진태 강원지사와 맞붙을 우상호 더불어민주당 강원지사 예비후보가 신청사 건립 중단을 요구하며 공세를 펼치고 있어 양측 간 신경전은 더욱 치열해질 것으로 보인다.도는 오는 30일 춘천 동내면 고은리 신청사 건립 부지에서 착공식을 갖는다고 26일 밝혔다. 신청사는 10만 759㎡ 부지에 연면적 11만 4332㎡ 지하 2층·지상 9층 규모로 2029년 말까지 지어진다. 본청과 의회, 강원소방본부, 직장어린이집이 들어서고, 다목적강당과 북카페, 야외광장, 산책로 등의 편의시설도 조성된다. 주차장은 지하 1422대, 지상 196대 등 모두 1618대를 수용할 수 있는 규모다. 사업비는 4995억원이다.1957년 지어진 현 중앙로 청사 신축에 대한 논의는 최문순 전 지사 재임 시절인 2017년 시작됐다. 정밀안전진단에서 C등급을 받고, 내진 성능평가에서도 붕괴 우려가 있는 것으로 나타났기 때문이다. 최 전 지사는 2022년 1월 춘천 옛 캠프페이지를 신청사 부지로 결정했다. 그러나 공론화 절차가 부실했다는 시민단체의 지적이 이어졌고, 같은 해 7월 취임한 김진태 현 지사는 신청사 부지를 원점에서 재검토한다고 발표했다. 도는 그해 8월 부지선정위원회를 구성해 12월 고은리를 신청사 부지로 선정했다. 이후 행정안전부 중앙투자심사, 경관심의, 교통영향평가심의 등의 행정절차를 밟았고, 이달 초 춘천시로부터 건축허가를 완료했다.신청사가 지어진 뒤 남을 현 중앙로 청사는 도 산하기관 7곳과 공공기관 5곳, 사회단체 4곳 등 기관·단체 16곳이 입주하는 행정복합청사로 활용된다. 도가 신설할 교통연수원과 가칭 강원자치경찰청도 현 청사에 들어선다. 또 도는 현 청사에 옛 춘천이궁과 조선시대 관아를 재현하고, 강원역사기록박물관과 근대문화관, 봉의산 문화 둘레길, 숲체험장, 북카페 등의 문화·관광시설도 만든다.신청사 건립은 6·3 지선을 앞두고 지역 정치권 최대 이슈로 부상했다. 우 예비후보는 “고은리 신청사 신축 결정 자체는 존중한다”면서도 “아파트 분양 수익으로 건설 비용을 충당하겠다는 방식은 현재 공급 과잉 상황을 고려할 때 사실상 불가능에 가깝다”고 주장했다. 이에 김 지사는 “우 예비후보가 도청 이전 문제와 행정복합타운 문제를 혼동하신 것 같다”며 “신청사 건립비로 현재 1267억원을 확보했고, (4년간)1년에 1000억원씩을 도 예산으로 충당해 나가려고 한다”고 반박했다.우 예비후보는 착공식 개최에 대해서도 “시공사 선정은 물론 착공계도 제출되지 않은 상태다”며 “그럼에도 착공식부터 열겠다는 것은 선거를 앞두고 도민을 속이는 정치적 쇼에 불과하다”고 공격했다. 이에 대해 김 지사는 “착공식은 이미 이달 초 시작된 부지 조성 공사를 기반으로 진행되는 것”이라며 “최근 20년 내 건립된 4개 광역자치단체 청사 모두 부지 조성 공사 착수 시점에 착공식을 진행했다”고 반격했다.