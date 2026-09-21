李대통령, DMZ 폭발사고에 “부상 장병의 빠른 회복 간절히 기원”

李 “장병 회복 위해 필요한 지원 다할 것”

이미지 확대 이재명 대통령이 21일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.9.21 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 21일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.9.21 연합뉴스

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이재명 대통령은 21일 육군 최전방 부대에서 비무장지대(DMZ) 수색 작전 중 지뢰 폭발로 추정되는 사고가 발생한 것과 관련해 “부상 장병들의 빠른 회복을 간절히 기원한다”고 밝혔다.이 대통령은 이날 엑스(X)에서 “DMZ 수색로 개척 과정에서 지뢰 폭발로 우리 장병 세 명이 부상을 입었다는 소식을 접했다”며 이같이 적었다.이 대통령은 “갑작스러운 소식에 가족분들께서 얼마나 놀라고 걱정이 크실지 마음이 무겁다”며 “가족분들께 깊은 위로를 전하며, 정부는 장병들의 치료와 회복을 위해 필요한 지원을 다하겠다”고 했다.합참에 따르면 이날 오전 서부 전선을 관할하는 육군 25사단 최전방 부대에서 비무장지대 군사분계선(MDL) 이남 지점에서 작전을 수행하던 우리 군 간부 3명이 미상 폭발로 부상을 입었다. 부상 간부 2명은 응급 헬기를 통해 국군수도병원으로 긴급 후송돼 치료를 받고 있다. 나머지 부상 간부 1명과 작전을 수행했던 장병들도 국군수도병원으로 후송돼 정밀 검진을 진행할 예정이다.