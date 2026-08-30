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90년대생 장관이 온다

강동용 기자
강동용 기자
입력 2026-08-30 17:52
수정 2026-08-30 17:52
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‘최연소’ 용혜인 성평등장관 후보자

“30대 워킹맘으로서 책임감 느껴”
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용혜인 기본소득당 원내대표
용혜인 기본소득당 원내대표


30일 성평등가족부 장관 후보자로 재선의 용혜인(36) 기본소득당 원내대표가 발탁되면서 1987년 개헌 이후 최초의 30대 장관이자 첫 1990년대생 장관이 탄생할지 주목된다.

강훈식 청와대 비서실장은 이날 브리핑에서 용 후보자에 대해 “현장감 있는 참신한 시각과 강한 추진력을 바탕으로 세대 간 성별 갈등을 넘어 청년 세대와 함께 모두의 성평등으로 나아갈 적임자”라고 소개했다.

1990년생 여성인 용 후보자가 국회 인사청문회를 통과해 임명되면 1987년 직선제 개헌 이후 최연소 장관이 된다. 기존에는 박근혜 정부 당시 43세에 입각한 김희정 전 여성가족부 장관이 최연소였다. 용 후보자는 페이스북을 통해 “30대 워킹맘으로서, 국정을 함께 책임지는 야당의 일원으로서 어느 때보다 막중한 소임 의식과 책임감을 느낀다”고 지명 소회를 밝혔다.

국무위원으로 임명되면 국회법상 의원직 겸직이 가능하다. 용 후보자는 당내 유일한 의원인 점 등을 고려해 의원직을 유지하며 장관 임무를 수행할 것으로 보인다.﻿

강동용 기자
2026-08-31 2면
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