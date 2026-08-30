집값 전쟁에…‘정책통’ 젊은 부총리 ‘李와 호흡’ 실무형 장관

李정부 2기 경제 컨트롤타워

이미지 확대 이재명 대통령이 30일 신임 부총리 겸 재정경제부 장관 후보자로 지명한 이형일(왼쪽) 재경부 1차관, 신임 국토교통부 장관 후보자로 지명한 홍지선(가운데) 국토부 2차관, 중소벤처기업부 장관 후보자로 지명한 이소영(오른쪽) 더불어민주당 의원.

서울신문 DB·연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 30일 신임 부총리 겸 재정경제부 장관 후보자로 지명한 이형일(왼쪽) 재경부 1차관, 신임 국토교통부 장관 후보자로 지명한 홍지선(가운데) 국토부 2차관, 중소벤처기업부 장관 후보자로 지명한 이소영(오른쪽) 더불어민주당 의원.

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세줄 요약 이재명 대통령이 부동산 민심 악화를 수습하려 구윤철 부총리와 김윤덕 국토부 장관을 교체했다. 재경부에는 1971년생 이형일 1차관이, 국토부에는 경기 주택 정책 경험이 있는 홍지선 2차관이 지명됐고, 이소영 의원도 중기부 장관 후보에 올랐다. 부동산 민심 쇄신 위한 재경부·국토부 교체

젊은 관료 이형일, 부총리 겸 장관 파격 발탁

홍지선·이소영 지명, 실무형 인사 기조 강화

2026-08-31 2면

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이재명 대통령이 30일 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관과 김윤덕 국토교통부 장관을 동시에 교체하기로 결정을 내린 배경에 관심이 쏠린다. 악화한 부동산 민심을 쇄신하기 위한 개각이라는 데 무게가 실린다.정부 관계자는 30일 “재경부는 세제 개편안, 국토부는 집값 상승과 공급 대책 잡음 때문이 아니겠느냐”면서 “구 부총리와 김 장관이 잘못했다기보단 민심 쇄신을 위한 정치적 결단의 희생양이 된 것 같다”고 말했다. 구 부총리가 총괄한 세제개편안은 ‘비거주 1주택자’에 대한 보유세 강화 등으로 여론의 질타를 받았고, 결국 당정은 비거주 1주택자를 차별하지 않기로 의견을 모았다.이형일 재경부 1차관이 부총리 겸 재경부 장관 후보자로 지명된 것을 놓고선 ‘파격 인사’라는 평가가 우세하다. 차관에서 장관급을 건너뛰고 부총리급으로 직행한다는 점에서다. 이 후보자는 행정고시 36회 출신으로 32회인 구 부총리보다 4기수 아래이고, 1971년생으로 근래 보기 드문 젊은 경제사령탑이다. 이 후보자가 자신보다 비교적 연배가 높은 경제부처 장관들을 잘 통솔할 수 있을지 의문을 제기하는 목소리도 있다. 하지만 재경부 내부에서는 “정통 관료 출신으로 청와대 파견 경험이 있고, 주요 현안에 대한 이해도가 높은 데다 조직 내 신망이 두터워 그 누구보다 부총리 임무 수행을 잘할 것”이라는 기대감이 나온다.국토부 장관 후보자로 지명된 홍지선 국토부 2차관은 경기도 도시주택실장과 남양주시 부시장 등을 거친 주택 공급 분야에 특화된 실무형 관료다. 특히 이 대통령이 경기지사로 재직하던 당시 경기도에서 도시주택 정책을 담당하며 정책 현장에서 호흡을 맞춘 인연이 있다. 결국 홍 후보자 지명은 주택 공급에 속도를 내겠다는 메시지로 풀이된다.중소벤처기업부 장관 후보자에는 기후·환경 전문 변호사 출신의 이소영 더불어민주당 의원이 지명됐다. 신설된 청와대 메가프로젝트 보좌관에는 이원주 기후에너지환경부 에너지정책실장이 임명됐다.