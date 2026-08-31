이소영 중기장관 후보자 “‘타다’ 같은 일 없게…규제개혁부 장관되겠다”

“스타트업 가로막는 규제 변화 일으키겠다”

“식당서 생계 꾸린 경험...고충 경감하겠다”

이미지 확대 이소영 중소벤처기업부 장관 후보자가 31일 오전 서울 영등포구 중소기업정보진흥원 수도권업무지원실에 마련된 인사청문회 준비사무실로 출근하며 취재진의 질문에 답하고 있다. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 이소영 중소벤처기업부 장관 후보자가 31일 오전 서울 영등포구 중소기업정보진흥원 수도권업무지원실에 마련된 인사청문회 준비사무실로 출근하며 취재진의 질문에 답하고 있다. 뉴스1

세줄 요약 이소영 중기장관 후보자는 중소기업·벤처 지원을 넘어 규제개혁부 장관처럼 불합리한 규제를 풀겠다고 했다. ‘타다 사태’ 같은 충돌이 다시 없도록 새 산업과 기존 산업 사이에서 적극 조정하겠다고 밝혔다. 중기장관 후보자, 규제개혁 의지 강조

타다 사태 언급, 산업 충돌 조정 약속

중소기업·벤처·소상공인 지원 확대 예고

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이소영 중소벤처기업부 장관 후보자가 31일 “중소기업과 벤처에 대한 지원 정책을 넘어서서 ‘규제개혁부 장관’이라는 마음으로 불합리한 규제를 완화하는 데 역량과 추진력을 쏟아붓겠다”고 밝혔다.이 후보자는 이날 서울 여의도 중소기업기술정보진흥원 수도권평가실 출근길에서 택시 업계와 차량 공유 서비스 ‘타다’가 충돌했던 이른바 ‘타다 사태’를 언급하며 “새로운 산업과 기존 산업이 충돌하는 영역에서 적극적인 역할을 하겠다”며 “대한민국에서 다시는 ‘타다’와 같은 일이 벌어지지 않게 할 것”이라고 말했다.중소기업 정책에 관해선 “대기업 수출 호황의 온기가 작은 중소기업까지 퍼져야 한다고 생각한다”며 “현안을 점검하고 정책적 해법을 마련하겠다”고 했다. 소상공인에 관해선 “어린 시절 어머니와 단둘이 살며 어머니가 운영하는 작은 식당에서 매일 손님을 기다리고 생계를 꾸린 경험이 있다”며 “구조적으로 어려운 상황에서 소상공인들의 고충을 어떻게 하면 경감할지 창의적인 고민을 하겠다”고 말했다.‘장관이 되면 처음으로 풀고 싶은 문제’를 묻자 이 후보자는 “벤처와 스타트업 생태계 고충은 대한민국의 촘촘하고 다층적인 규제 방식이다. 좋은 사업 아이디어가 있어도 전면적인 규제에 가로막혀 펼치지 못한다”며 “벤처와 스타트업의 기회를 가로막는 규제 방식의 변화를 일으키고 싶다”고 강조했다.중소기업 시장 전문성에 대해선 “의정 활동에서 중소기업 소관 업무와 입법 활동 충실히 해왔다”며 “예결위 간사로 활동하며 경영 회복이나 골목상권 소비 진작 등 다양한 예산을 다루며 대폭적 증액을 해왔기에 정책 수단에 대한 전문성이 있다고 생각한다”고 했다.