李대통령, 25일 민주당 신임 지도부 靑 초청 만찬 회동

국정 과제 이행 위한 국회 협력 당부할 듯
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이재명 대통령이 21일 청와대에서 열린 국민주권정부 제1차 반부패정책협의회에서 발언하고 있다. 연합뉴스
이재명 대통령은 오는 25일 더불어민주당 신임 지도부를 청와대로 초청해 만찬 회동을 갖는다.
강유정 청와대 수석대변인은 21일 언론 공지를 통해 이같이 밝혔다. 강 수석대변인은 “이 자리에는 김민석 당대표와 한병도 원내대표를 비롯한 최고위원들과 주요 당직자들이 참석한다”고 전했다.
이번 만찬은 이 대통령과 8·17 전당대회를 통해 출범한 민주당 새 지도부의 첫 상견례 자리다. 이 대통령은 오는 9월 정기국회를 앞두고 여당 지도부에 주요 민생 법안 처리와 내년도 예산안 심사 등 국정 과제 이행을 위한 협력을 당부할 것으로 보인다.
주수현 서울시의원 “시민 마음 돌보는 상담사의 마음건강도 함께 살펴야”
서울시의회 주수현 의원(국민의힘·비례대표)은 서울시의 ‘외로움안녕120’ 사업이 시민들의 사회적 고립 해소를 위한 핵심 상담 채널로 안착한 만큼, 이에 발맞춰 상담사들의 정서적 소진을 예방할 수 있는 체계적인 심리지원 방안도 함께 강화되어야 한다고 강조했다. ‘외로움안녕120’은 서울시가 2025년 4월부터 시작한 사업으로 365일 24시간 운영하는 외로움·고립 상담창구다. 2025년 4월~12월 상담실적만 3만 3148건으로 당초 연간 목표 3000건의 약 11배를 달성했다. 사업 시작 1년을 맞은 2026년 4월 기준 누적 상담건수는 4만 건을 넘어섰으며 하루 평균 125건의 상담이 이뤄지고 있다. 서울시 자료에 따르면 당초 계획했던 목표보다 상담건수가 증가해 응대율 저하가 우려되자 2025년 9월부터 심야 상담인력을 기존 14명에서 16명으로 확대하기도 했다. ‘외로움안녕120’은 일반적인 전화 상담과 차별화된다. 상담사는 시민의 정서적 지지와 대화를 나누는 것은 물론, 고립 수준과 욕구를 진단하여 맞춤형 복지서비스를 연계하고, 위기 상황 시 관계기관과의 공조를 통해 적극 개입해야 한다. 이처럼 업무 강도가 높은 만큼, 상담사의 정서적 소진을 막기
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이 대통령은 앞서 지난 19일 민주당 전당대회에서 당권 경쟁을 벌인 김 대표와 정청래·송영길 의원을 청와대로 초청해 만찬을 한 바 있다.
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