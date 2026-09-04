“자는 줄” 철수한 경찰…모텔 투숙객, 다음날 의식불명 발견

모텔 투숙객 2명 가스 중독 중태

경찰, 초동대응 적절성 조사

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세줄 요약 의정부시 모텔에서 투숙객 2명이 일산화탄소에 중독돼 중태에 빠졌다. 경찰은 퇴실 시간이 지나도 응답이 없다는 신고를 받고 출동했으나, 처음에는 잠든 것으로 판단해 철수했다. 약 11시간 뒤 재출동해 의식을 잃은 두 사람을 발견했고, 경찰은 현장 대응 적절성 감찰에 착수했다. 의정부 모텔 투숙객 2명 일산화탄소 중독

첫 신고 뒤 경찰 잠든 것으로 보고 철수

재출동 후 의식불명 발견, 감찰 착수

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경기 의정부시의 한 모텔에서 투숙객이 일산화탄소에 중독돼 중태에 빠지는 사건이 발생했다. 경찰은 신고를 받고 현장에 출동했었지만, 이들이 잠든 걸로 보고 철수했던 것으로 나타났다.4일 경찰과 소방 당국에 따르면 지난달 30일 오후 7시 50분쯤 “손님이 퇴실 시간이 지났는데 인터폰을 받지 않고 문을 두드려도 인기척이 없다”는 112 신고가 접수됐다.현장에 출동한 경찰이 문을 열어 확인해 보니 남녀 투숙객이 침대에 누워 잠을 자고 있었다. 이에 경찰은 범죄 혐의점 등 특이사항이 없다고 판단해 철수했다.이후 약 11시간 뒤인 31일 오전 7시쯤 “투숙객들이 아직도 나오지 않는다”는 112 신고가 다시 접수됐다.재출동한 경찰이 다시 문을 열고 들어가 보니 투숙객들은 입에 거품을 물고 의식을 잃은 채 쓰러져 있었다.두 사람은 모텔 내부에서 발생한 일산화탄소에 중독됐으며 현재까지 위중한 상태로 알려졌다.이날 경기북부경찰청 청문감사담당관은 당시 출동한 경찰관들을 상대로 112 신고에 대한 현장 대응의 적절성 등을 확인하기 위한 감찰에 착수했다.북부경찰청 관계자는 “최초 신고를 받고 출동한 경찰관의 진술 등을 토대로 대응 과정부터 자세히 살펴볼 계획”이라며 “조사 대상은 현장에 있던 경찰관 2명 외에도 보고 단계에 있는 직원들까지 더 늘어날 것으로 보인다”고 설명했다.경찰은 일산화탄소가 검출된 모텔 관계자들에 대해서는 별도로 수사를 진행 중이다.