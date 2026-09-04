충남도, 김민석 당대표에 ‘국비 지원’ 요청

세줄 요약 충남도가 더불어민주당 예산정책협의회에서 내년 정부예산 13조 5000억 원 확보를 목표로 국회 증액이 필요한 10개 사업 지원을 요청했다. 충남권 AX 대전환, 국립호국원, 서해선∼경부고속선 연결 등 지역 핵심 현안이 포함됐다. 충남도, 민주당에 국비 증액 지원 요청

내년 정부예산 13조5000억 확보 목표 제시

충남권 AX 등 지역 현안 10건 건의

이미지 확대 4일 충남도청사에서 민주당-충남도 예산정책협의회가 열렸다. 도 제공 닫기 이미지 확대 보기 4일 충남도청사에서 민주당-충남도 예산정책협의회가 열렸다. 도 제공

이미지 확대 민주당 김민석 당대표가 예산정책협의회에서 발언을 하고 있다. 도 제공 닫기 이미지 확대 보기 민주당 김민석 당대표가 예산정책협의회에서 발언을 하고 있다. 도 제공

이미지 확대 박수현 충남지사가 예산정책협의회에서 현안 사항을 설명하고 있다. 도 제공 닫기 이미지 확대 보기 박수현 충남지사가 예산정책협의회에서 현안 사항을 설명하고 있다. 도 제공

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충남도가 여당에 지속 가능한 충남 발전과 미래 경쟁력 강화를 위해 충남권 AX 대전환 사업 등 현안 사업에 대한 정부예산 증액을 요청했다.도는 4일 도청사에서 더불어민주당과 예산정책협의회를 개최했다.이날 보고회에는 박수현 지사와 도 실국원장, 조철기 도의회 의장을 비롯해 더불어민주당 김민석 당대표와 한병도 원내대표, 권칠승 정책위의장, 이재관·어기구·문진석·복기왕·이정문·전은수 의원 등 40여 명이 참석했다.도는 내년 정부예산 13조 5000억 원 확보를 목표로 국회 증액이 필요한 사업 10건을 제시하며, 관심과 지원을 요청했다.10개 사업은 △국립역사문화권진흥원 설립 △5극, 충남권 AX 대전환 사업 △충남권 국립호국원 조성 △서해선∼경부고속선(KTX) 연결 △충남혁신도시 복합혁신센터 건립 △중부권 거점 자원봉사연수원 건립 △백제문화 명품야간상설 공연 △대산∼당진·세종∼안성 고속도로 건설 등 도로망 확충 △부여 공공한옥(백제관) 건립 △K-헤리티지 밸리 조성 등이다.박수현 지사는 “우리 도는 내년 정부 예산안에 올해보다 7.6% 증가한 13조 2632억 원이 반영됐지만, 목표 달성을 위해 2368억 원 추가 확보가 필요한 상황”이라고 설명했다.이어 “백제문화 명품 야간 상설공연과 충남권 AX, 충남권 국립호국원 등에 대해서도 적극적인 관심과 지원 부탁드린다”고 말했다.