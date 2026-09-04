與 윤리감찰단 부단장에 전홍규…강민구 해임 사흘 만

사회 약자 기본권 강화 TF 서미화

청년미래연석회의 의장엔 백승아

이미지 확대 김민석(오른쪽 두 번째) 더불어민주당 대표가 4일 충남 홍성군 충남도청에서 열린 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 박선원 최고위원, 이재관 충남도당 위원장, 한병도 원내대표, 김 대표, 박수현 충남지사. 홍성 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김민석(오른쪽 두 번째) 더불어민주당 대표가 4일 충남 홍성군 충남도청에서 열린 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 박선원 최고위원, 이재관 충남도당 위원장, 한병도 원내대표, 김 대표, 박수현 충남지사. 홍성 연합뉴스

세줄 요약 민주당이 당대표 직속 윤리감찰단 부단장에 전홍규 전 서울지방변호사회 사무부총장을 임명했다. 강민구 전 부단장이 메시지 논란으로 해임된 지 사흘 만의 후속 인선이다. 당은 사회적 약자 기본권 강화 TF와 청년미래연석회의, 여러 특위도 함께 꾸렸다. 윤리감찰단 부단장 전홍규 임명

강민구 해임 사흘 만 후속 인선

사회적 약자 TF·청년기구 신설

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더불어민주당이 당대표 직속 기구인 윤리감찰단 부단장에 전홍규 전 서울지방변호사회 사무부총장을 임명했다. 강민구 전 부단장이 임명 하루 만인 지난 1일 해임된 데 따른 후속 인선이다.박성준 민주당 수석대변인은 이날 충남 홍성군 충남도청에서 열린 비공개 최고위원회의가 끝난 뒤 기자들과 만나 이 같은 인선 결과를 밝혔다. 윤리감찰단 부단장은 단장의 추천을 받아 당대표가 최고위원회와 협의해 임명한다.앞서 김민석 대표는 지난달 31일 강민구 명지대 산학협력단 교수를 윤리감찰단 부단장에 임명했지만 하루 뒤 해임을 지시했다. 강 전 부단장이 박선원 최고위원에게 보낸 ‘정청래 세력들이 작업 들어온 듯하다’는 내용의 메시지가 언론에 포착돼 논란이 된 직후였다.민주당은 사회적 약자의 권리 보장과 관련한 제도 개선을 담당할 ‘사회적 약자 기본권 강화 태스크포스(TF)’도 설치하고 단장에 서미화 최고위원을 임명했다. 김 대표는 이날 공개 최고위원회의에서 서 최고위원에게 관련 제도 개선을 집중적으로 다뤄달라고 주문하며 “필요하면 당대표가 TF 고문을 맡아서라도 필요한 부분이나 현장 점검을 할 때 같이 가겠다”고 밝혔다.청년 의제 발굴과 정책 실현, 청년의 정치 참여 활성화를 담당하는 청년미래연석회의 의장에는 백승아 의원이 임명됐다. 수석부의장은 김형남 전 군인권센터 사무국장이 맡는다.비상설 특별위원회로는 게임산업지원특별위원회와 K방위산업특별위원회를 설치하고 위원장에 각각 모경종·김병주 의원을 임명했다. 당헌당규강령위원장은 정태호 의원, 인권위원장은 최기상 의원, 탄소중립위원장은 박지혜 의원이 맡는다.상설특별위원회는 ▲사회복지특별위원회(위원장 허종식 의원) ▲보육특별위원회(이수진 의원) ▲교육특별위원장(김문수 의원) ▲한반도평화경제특별위원회(이재강 의원) ▲국방안보특별위원회(백군기 전 용인시장) ▲해양수산특별위원회(주철현 의원) ▲종교특별위원회(송기헌·김영배·유동수 의원) ▲재난재해특별위원회(이해식 의원) ▲국가보훈정책특별위원회(이강일 의원) 등이 설치됐다.한줄편지위원회 위원장은 박유진 서울시의원이, 전남광주30분통근인프라TF 단장은 문금주 의원이 각각 맡는다.