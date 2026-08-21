노웅래 항소심 무죄에…김민석 “검찰, 석고대죄해야”

김민석 “검찰, 조작으로 생사람 잡아”

송영길 “한동훈, 엄중히 책임 물어야”

이미지 확대 김민석 더불어민주당 대표가 21일 강원 강릉시청에서 열린 민주당 최고위원회의에서 모두 발언을 하고 있다. 강릉 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 김민석 더불어민주당 대표가 21일 강원 강릉시청에서 열린 민주당 최고위원회의에서 모두 발언을 하고 있다. 강릉 뉴시스

세줄 요약 노웅래 전 의원이 항소심에서도 무죄를 받자 김민석 대표는 검찰이 조작과 프레임으로 생사람을 잡았다고 비판했다. 송영길 의원도 판결을 환영하며 당시 체포동의안 과정의 허위사실 유포 책임을 묻겠다고 했다. 노웅래 항소심 무죄, 1심 판단 유지

김민석, 검찰 조작기소·석고대죄 비판

송영길, 허위사실 유포 책임 추궁

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뇌물과 불법 정치자금을 받은 혐의로 기소된 노웅래 전 더불어민주당 의원이 1심에 이어 항소심에서도 무죄를 선고받자 김민석 민주당 대표는 21일 “검찰이 조작과 프레임으로 생사람을 잡은 케이스”라고 했다.김 대표는 이날 페이스북에 “노 전 의원님이 2심에서도 무죄를 받았다”며 “축하받기도 어려울 만큼 멍들었을 노 전 의원님의 가슴에 위로를 보낸다”고 했다.이어 “조작기소를 당해본 사람들은 안다. 송영길, 노웅래…”라며 “조작기소됐지만 끝까지 재판받아 보라는 것은 야만”이라고 주장했다. 그는 “이쯤 되면 결자해지하고 석고대죄해야 양심검찰 아니냐”며 “대를 이어 마포의 자부심이었던 노 전 의원께 사필귀정의 회복이 있으시길 기원한다”고 했다.송영길 의원도 페이스북에 “항소심 무죄 판결을 진심으로 환영한다”고 밝혔다. 송 의원은 “당시 한동훈 법무부 장관이 국회에 와서 노 의원의 체포동의안 가결을 요구하면서 현장에서 돈봉투 부스럭 소리가 들렸다는 등 허위사실을 말하면서 국회의원들을 기망했다”며 “엄중한 정치적, 사법적 책임을 물을 것”이라고 적었다.이날 서울중앙지법 형사항소5-2부(부장 김용중·김지선·소병진)는 정치자금법 위반 등 혐의를 받는 노 전 의원의 항소심에서 무죄를 선고한 원심 판단을 유지했다. 노 전 의원은 지난 2020년 2월부터 12월까지 물류센터 인허가 알선, 발전소 납품 사업·태양광 발전 사업 편의 제공 등의 명목으로 박씨에게서 5차례에 걸쳐 모두 6000만원을 받은 혐의로 지난 2023년 3월 불구속기소 됐다.노 전 의원은 선고 직후 입장문을 내고 “윤석열 정치검찰의 조작기소, 조작수사를 바로잡는 데 3년 9개월이 걸렸다”면서 “영장 없이 임의로 (확보한) 휴대전화 정보를 증거로 해 나를 범법자로 몰려고 한 정치검찰의 잘못된 수사관행을 이제 끝장내야 한다”고 주장했다.