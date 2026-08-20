국힘 윤리위, 비당권파 4인 징계… 조경태 2년 6개월 ‘당원권 정지’

진종오 2년·권영진 1년 6개월 정지

현역의원 3명 총선 출마 어려울 듯

‘돌려차기 논란’ 서범수 10개월 징계



당협위원장 재선출 당내 반발 확산

이미지 확대 국민의힘 조경태(왼쪽부터), 권영진, 서범수, 진종오 의원.

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세줄 요약 국민의힘 윤리위가 조경태 의원의 낙선운동과 진종오 의원의 부적절 발언 등을 이유로 당원권 정지 2년6개월, 2년 등 중징계를 내렸다. 권영진·서범수 의원도 징계를 받았고, 당협위원장 재선출안은 당내 반발로 보류됐다. 조경태·진종오 등 비당권파 4명 중징계 의결

당원권 정지로 2028년 총선 출마 제약 전망

당협위원장 일괄 재선출안은 반발로 보류

2026-08-21 5면

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국민의힘 중앙윤리위원회가 20일 당내 국회부의장 경선에 불복해 낙선운동을 벌인 조경태(6선·부산 사하을) 의원에 대해 당원권 정지 2년 6개월의 중징계를 의결했다. 한동훈 무소속 의원의 보궐선거를 지원하고, 부산 돌려차기 피해자에 대한 부적절한 발언을 한 진종오(비례) 의원도 당원권 정지 2년 징계를 받았다.윤리위는 “지난 5월 14일 조 의원은 박덕흠 의원에 패한 후, 타 정당인 더불어민주당, 개혁신당, 진보당 소속 의원들 대다수에게 박덕흠 후보를 반대하는 시민단체의 성명서 내용을 텔레그램, 문자메시지로 전송하고, 일부 의원들에게는 전화로 박 의원의 낙선을 부탁했다”며 “이는 당론에 반해 정당의 질서를 해하는 행위임에도 불구하고, 피징계자의 소명 과정에서도 문제점이 해소되지 않았다고 판단된다”고 밝혔다.윤리위는 또 전·현직 원내대표의 멱살을 잡고 지도부의 자진 출당 권고를 거부한 권영진(재선·대구 달서병) 의원에게 당원권 정지 1년 6개월의 중징계를, 진 의원과 함께 ‘돌려차기’ 발언을 한 서범수(재선·울산 울주) 의원에겐 당원권 정지 10개월을 결정했다.국민의힘의 징계는 경고, 당원권 정지, 출당 권고, 제명 순이다. 특히 조 의원은 2029년 2월까지, 진 의원은 2028년 8월까지 당원권이 정지돼 2028년 4월 총선 출마가 봉쇄됐다. 권 의원도 2028년 2월까지 당원권이 정지돼 국민의힘 공천 신청 자체가 어려울 전망이다.의원총회 과반 찬성과 최고위원회 의결이 필요한 제명과 달리 당원권 정지는 사실상 법원의 가처분 외에는 대응 방안이 없다. 지난 3월 배현진 의원은 법원에서 가처분이 인용돼 당원권 정지 1년 징계가 무효화된 바 있다. 진 의원은 배 의원처럼 법적 조치에 나서겠다고 예고했다.한편 장 대표가 추진하는 당협위원장 일괄 재선출을 두고는 당내 반발이 거세게 터져 나왔다. 이날 오전 최고위원회의에서 전국 254개 당협위원장을 8월 말 모두 사퇴시키고 당원 투표로 재선출하는 방안이 논의됐다.정점식 원내대표가 절차상 문제를 제기했고, 본회의 전후로 진행된 의원총회에서도 의원들의 비판이 쏟아졌다. 지도부는 오후에 다시 소집한 최고위에서 일단 의결을 보류했다. ﻿본회의 후 속개된 의원총회에서도 의견이 엇갈렸다. 김태규 원내수석대변인은 “중요한 문제이고 경과에 따라 많은 갈등을 유발할 수 있어 내일(21일) 오전 11시 의원총회를 열어 추가 논의를 이어가기로 했다”고 전했다.