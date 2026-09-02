샬케로 임대 이적하는 황희찬… 5년 만에 분데스리가서 뛴다

엄지성, 왓퍼드전 1골 1도움 펄펄

이미지 확대 대한민국 축구대표팀 공격수 황희찬이 5년 만에 독일 분데스리가로 복귀한다. 황희찬이 울버햄프턴(잉글랜드)에서 득점한 뒤 팬들을 바라보는 세리머니를 하고 있다.

울버햄프턴 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 대한민국 축구대표팀 공격수 황희찬이 5년 만에 독일 분데스리가로 복귀한다. 황희찬이 울버햄프턴(잉글랜드)에서 득점한 뒤 팬들을 바라보는 세리머니를 하고 있다.

울버햄프턴 AFP 연합뉴스

이미지 확대 엄지성이 2일(한국시간) 왓퍼드와의 챔피언십 4라운드 경기에서 전반 8분 선제골을 터뜨린 직후 기뻐하는 모습.

스완지 AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 엄지성이 2일(한국시간) 왓퍼드와의 챔피언십 4라운드 경기에서 전반 8분 선제골을 터뜨린 직후 기뻐하는 모습.

스완지 AP 뉴시스

세줄 요약 황희찬이 EPL 강등팀 울버햄프턴을 떠나 독일 샬케04로 임대 이적했다. 2021년 라이프치히 이후 5년 만의 분데스리가 복귀이며, 샬케는 완전 이적 옵션도 포함한 계약을 발표했다. 데뷔전은 바이에른 뮌헨전이 유력하다. 황희찬, 울버햄프턴 떠나 샬케04 임대 이적

5년 만에 분데스리가 복귀, 완전 이적 옵션 포함

데뷔전은 바이에른전 유력, 코리안 더비 가능성

2026-09-03 B6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

축구 국가대표팀 공격수 황희찬(30)이 이번 시즌부터 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL)에서 챔피언십(2부)로 강등된 울버햄프턴을 떠나 샬케04(독일)로 임대 이적했다. 2021년 라이프치히를 떠난 이후 5년 만의 분데스리가 복귀다.샬케는 2일(한국시간) 황희찬 영입을 공식 발표했다. 2027년 6월 30일까지 한 시즌 동안 울버햄프턴으로부터 임대한다. 샬케가 울버햄프턴에 이적료 300만 유로(약 47억 8000만원)를 내면 황희찬을 완전히 이적시킬 수 있는 옵션도 계약에 포함돼 있다. 이적 마감 기한(2일 오전 7시)을 몇 시간 남겨두고 극적으로 성사된 계약이다.샬케는 분데스리가에서 아직 우승은 없지만 준우승은 7차례 기록한 전통의 명문구단이다. 다만 성적 부진 끝에 2023년부터 2026년까지는 2부에서 경쟁했으며, 지난 시즌 2부 우승으로 분데스리가에 복귀했다. 유리 뮐더 샬케 디렉터는 “황희찬 영입으로 공격 옵션이 다양해졌다. 여러 포지션을 소화할 수 있고, 다양한 리그와 국제무대에서 쌓은 다년간의 경험은 큰 장점”이라고 말했다.황희찬은 “지난 시즌 샬케를 보며 깊은 인상을 받았다. 플레이스타일을 자세히 봤고, 내가 이 팀에 잘 맞을 거라고 생각했다. 2021년 라이프치히 소속으로 샬케 홈 경기장에서 뛴 적이 있는데, 아쉽게도 그때는 (코로나19 때문에) 관중 입장이 허용되지 않았다. 이제 샬케 선수로서 매진된 관중석 앞에서 제대로 분위기를 경험할 날을 손꼽아 기다리겠다”고 각오를 다졌다.황희찬의 샬케 데뷔 무대는 6일 오전 1시 30분 아우프샬케에서 열리는 바이에른 뮌헨과의 분데스리가 2라운드 홈 경기가 될 전망이다. 뮌헨에는 대표팀 중앙수비수 김민재(30)가 뛰고 있다. 1996년생 동갑내기의 ‘코리안 더비’가 성사될 수도 있다.2026 아이치·나고야 아시안게임에 출전하는 대표팀 공격수 엄지성(24·스완지시티)은 이날 영국 웨일스 스완지의 스완지닷컴 스타디움에서 열린 왓퍼드와의 2026~27 잉글랜드 챔피언십 4라운드에서 1골 1도움을 기록하며 팀의 2-0 승리를 견인했다. 직전 라운드 더비 카운티 원정 경기에서 1골 1도움을 올리며 3-0 승리에 힘을 보탰던 그는 두 경기 연속 골과 도움을 기록하며 이번 시즌 공식전 5경기에서 2골 2도움을 쌓았다. 황희찬, 김민재와 함께 2026 북중미월드컵 그라운드를 누볐던 엄지성은 이민성 감독이 이끄는 아시안게임 대표팀에는 와일드카드로 합류해 오는 15일 카타르와 대회 조별리그 첫 경기를 치른다.