[김동완의 오늘의 운세] 2026년 9월 3일

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

DATA INSIGHT 띠별 운세를 넘어, 데이터로 분석하는 맞춤형 운명 리포트 THE NEXT : AI 알고리즘이 당신의 고유한 만세력과 별자리 궤도를 정밀 교차 분석합니다. 띠별 운세 별자리 운세 정통 사주풀이

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

36년생 : 가진 것에 감사하면 마음이 편안해진다.48년생 : 가까이할 사람을 신중하게 선택하라.60년생 : 불필요한 말은 줄이고 행동으로 보여라.72년생 : 무리하지 말고 건강과 휴식을 챙겨라.84년생 : 먼 이동보다 가까운 곳에서 실속을 찾아라.96년생 : 주변 분위기에 휩쓸리지 말고 중심을 지켜라.37년생 : 가정에 웃음이 생기고 즐거운 소식이 온다.49년생 : 마음이 흔들릴수록 원칙을 지켜야 한다.61년생 : 오래된 방식은 과감히 정리하는 것이 좋다.73년생 : 자신의 형편에 맞게 움직이면 평안하다.85년생 : 주변의 도움으로 어려운 일이 해결된다.97년생 : 선배나 경험자의 조언이 큰 도움이 된다.호랑이38년생 : 몸을 잘 돌보면 재물과 기쁨이 함께 따른다.50년생 : 당장의 이익보다 신뢰를 우선하라.62년생 : 무리하게 움직이지 말고 안정을 취하라.74년생 : 기다리던 기회가 왔으니 자신 있게 잡아라.86년생 : 갑작스러운 변화보다 현 상태를 유지하라.98년생 : 눈앞의 유혹보다 장기적인 목표를 선택하라.토끼39년생 : 자연스러운 흐름을 따르면 걱정이 없다.51년생 : 가족과의 대화에서 좋은 해답을 얻는다.63년생 : 자신의 주장만 내세우면 구설이 생길 수 있다.75년생 : 술자리와 늦은 귀가는 가급적 피하라.87년생 : 계획한 일이 원하는 방향으로 진행된다.99년생 : 꾸준히 준비한 일이 작은 성과를 보인다.40년생 : 컨디션을 살피고 무리한 일정은 줄여라.52년생 : 위험한 장소나 무모한 도전은 피하라.64년생 : 감정적으로 행동하면 손해가 생길 수 있다.76년생 : 확인을 반복하면 실수를 예방할 수 있다.88년생 : 사소한 말다툼이 커지지 않도록 조심하라.00년생 : 친구와의 의견 차이는 대화로 풀어야 한다.41년생 : 애쓴 만큼 실질적인 보상을 얻는다.53년생 : 앞서 나가기보다 상황을 살핀 뒤 움직여라.65년생 : 다른 일에 신경 쓰지 말고 본업에 충실하라.77년생 : 새로운 계획을 시작하기에 좋은 흐름이다.89년생 : 방심하면 손해가 있으니 마지막까지 확인하라.01년생 : 실력을 쌓고 준비하면 좋은 제안을 받는다.42년생 : 모든 일이 순조롭게 흘러 마음이 편안하다.54년생 : 명예와 책임이 함께 높아지는 날이다.66년생 : 직접 움직여야 원하는 결과를 얻을 수 있다.78년생 : 넓은 마음으로 상대를 포용하면 복이 따른다.90년생 : 계획을 다시 검토한 뒤 실행에 옮겨라.02년생 : 적극적으로 행동하면 좋은 경험을 얻게 된다.43년생 : 작은 부분까지 살펴야 문제가 생기지 않는다.55년생 : 외로움을 느끼기보다 가까운 사람에게 연락하라.67년생 : 뜻밖의 작은 재물이나 선물이 생긴다.79년생 : 계약이나 문서의 조건을 꼼꼼히 확인하라.91년생 : 예상하지 못한 일로 능력을 인정받는다.03년생 : 성실한 태도가 선생님이나 윗사람의 눈에 띈다.원숭이44년생 : 만족스러운 일이 생겨 즐거움을 누린다.56년생 : 별다른 장애 없이 편안하게 흘러가는 날이다.68년생 : 친구나 동료의 도움으로 문제를 해결한다.80년생 : 서두르지 말고 차분하게 순서를 지켜라.92년생 : 자신의 뜻을 분명하게 전달해야 한다.04년생 : 주저하지 말고 생각을 솔직하게 표현하라.45년생 : 무리하게 움직이면 피로만 쌓이니 쉬어라.57년생 : 행운이 가까이 있으니 자신 있게 행동하라.69년생 : 친지나 가까운 사람과 기쁨을 나눈다.81년생 : 목표를 향해 꾸준히 나아가면 성과가 있다.93년생 : 지나치게 큰 기대는 실망을 만들 수 있다.05년생 : 결과에 조급해하지 말고 과정에 집중하라.46년생 : 이동할 때는 안전을 최우선으로 생각하라.58년생 : 배우자나 가족과 마음이 잘 통하는 날이다.70년생 : 부지런히 움직이면 기대한 소득이 생긴다.82년생 : 용기 있게 문제를 마주하면 해결책이 보인다.94년생 : 어른이나 경험자의 의견을 따르는 것이 좋다.06년생 : 책임감 있는 태도로 주변의 신뢰를 얻는다.돼지47년생 : 건강과 재물의 흐름이 모두 안정적이다.59년생 : 피곤함이 느껴지면 충분한 휴식을 취하라.71년생 : 새로운 사업이나 투자는 신중하게 살펴라.83년생 : 오랫동안 바라던 일이 해결될 수 있다.95년생 : 손실이나 구설을 막으려면 언행을 조심하라.07년생 : 친구 사이의 작은 오해를 먼저 풀어라.