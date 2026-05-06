인천 기초의원 정수 6석 늘어 129명…선거구는 2곳↑

세줄 요약 인천 기초의원 정수와 선거구가 각각 6석, 2곳 늘어 129석, 42곳으로 확정됐다. 지역구는 113명, 비례대표는 16명이다. 연수구는 1석 늘고 영종구·제물포구·검단구는 새 정수로 정해졌다. 시의회 갈등으로 선관위가 직접 결정했다. 인천 기초의원 정수 129석으로 확정

선거구 42곳으로 2곳 증가

시의회 갈등으로 선관위가 직접 결정

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인천 기초의원 정수와 선거구가 각각 6석, 2곳 늘었다.6일 인천 정가에 따르면 중앙선거관리위원회는 지난 4일 이같은 내용의 인천 선거구 명칭·구역 및 의원정수에 관한 규칙을 의결했다.선관위 결정에 따라 인천 기초의회 선거구는 42곳으로 지난 지방선거(40곳)보다 2곳 늘었다. 의원정수는 지난 선거(123석)보다 6석 늘어 129석이 됐다. 129명 중 지역구 의원은 113명, 비례대표는 16명이다.정수가 변경되는 지역을 보면 연수구에서 1석 늘어났고 영종구는 6명, 제물포구는 10명, 검단구는 8명으로 확정됐다. 검단구가 떨어져 나가는 서구는 18명에서 12명으로 6명 줄었다.기초의원 정수와 선거구를 선관위가 결정한 건 이례적이다. 인천시 군·구 선거구획정위원회가 결정해야 하지만 인천시의회 내부 갈등으로 의결 시한까지 안건을 처리하지 못하면서 선관위가 이를 결정하는 상황에 이르렀다.