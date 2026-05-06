정치 코스피 지수 바라보는 민주당 지도부 안주영 기자 입력 2026-05-06 10:30 수정 2026-05-06 10:30 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/2026/05/06/20260506500059 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 정청래 더불어민주당 대표를 비롯한 지도부가 6일 국회에서 열린 최고위원회의에서 코스피 지수를 확인하고 있다. 2026.5.6 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 정청래 더불어민주당 대표를 비롯한 지도부가 6일 국회에서 열린 최고위원회의에서 코스피 지수를 확인하고 있다. 2026.5.6 안주영 전문기자 정청래 더불어민주당 대표를 비롯한 지도부가 6일 국회에서 열린 최고위원회의에서 코스피 지수를 확인하고 있다. 안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지